https://sputnik-georgia.ru/20220527/sokrovischnitsa-gruzinskogo-kino-v-tbilisi-pokazhut-otrestavrirovannye-filmy-266860255.html

Сокровищница грузинского кино: в Тбилиси покажут отреставрированные фильмы

Сокровищница грузинского кино: в Тбилиси покажут отреставрированные фильмы

На сеансах представят отреставрированные работы классиков грузинского кино 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T08:01+0400

2022-05-27T08:01+0400

2022-05-27T08:01+0400

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эльдар шенгелая

резо чхеидзе

грузинское кино

национальный архив грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Публичные показы отреставрированных фильмов из сокровищницы грузинского кино пройдут в столичном кинозале Нацархива с 27 мая по 19 июня – посещение сеансов бесплатное. На показах, организованных Национальным киноцентром Грузии и Национальным архивом Грузии, будут представлены оригинальные работы классиков грузинского кино, отреставрированные в цифровом виде.В программу ретроспективы вошли следующие картины: Восстановление-реставрация кинокартин завершилась недавно и зритель увидит их впервые. Параллельно с кинопоказами состоятся лекции киноведа Нино Мхеидзе и историка Александра Даушвили на тему "Грузинское кино 60-х".Адрес кинозала Национального архива: проспект Важа-Пшавела, 1.

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культура, грузия, новости, тенгиз абуладзе, эльдар шенгелая, резо чхеидзе, грузинское кино, национальный архив грузии