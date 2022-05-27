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Сокровищница грузинского кино: в Тбилиси покажут отреставрированные фильмы
Сокровищница грузинского кино: в Тбилиси покажут отреставрированные фильмы
На сеансах представят отреставрированные работы классиков грузинского кино 27.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Публичные показы отреставрированных фильмов из сокровищницы грузинского кино пройдут в столичном кинозале Нацархива с 27 мая по 19 июня – посещение сеансов бесплатное. На показах, организованных Национальным киноцентром Грузии и Национальным архивом Грузии, будут представлены оригинальные работы классиков грузинского кино, отреставрированные в цифровом виде.В программу ретроспективы вошли следующие картины: Восстановление-реставрация кинокартин завершилась недавно и зритель увидит их впервые. Параллельно с кинопоказами состоятся лекции киноведа Нино Мхеидзе и историка Александра Даушвили на тему "Грузинское кино 60-х".Адрес кинозала Национального архива: проспект Важа-Пшавела, 1.
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культура, грузия, новости, тенгиз абуладзе, эльдар шенгелая, резо чхеидзе, грузинское кино, национальный архив грузии

Сокровищница грузинского кино: в Тбилиси покажут отреставрированные фильмы

08:01 27.05.2022
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Автандил Махарадзе в роли Варлама в фильме Тенгиза Абуладзе "Покаяние"
Актер Автандил Махарадзе в роли Варлама в фильме Тенгиза Абуладзе Покаяние - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2022
© photo: Sputnik
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На сеансах представят отреставрированные работы классиков грузинского кино
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Публичные показы отреставрированных фильмов из сокровищницы грузинского кино пройдут в столичном кинозале Нацархива с 27 мая по 19 июня – посещение сеансов бесплатное.
На показах, организованных Национальным киноцентром Грузии и Национальным архивом Грузии, будут представлены оригинальные работы классиков грузинского кино, отреставрированные в цифровом виде.
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Лурджа Магданы"
Кадр из фильма Лурджа Магданы - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2022
Кадр из фильма "Лурджа Магданы"
© photo: Sputnik / РИА Новости
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В программу ретроспективы вошли следующие картины:
"Лурджа Магданы" Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе;
"Преображение" Ланы Гогоберидзе;
"Белый караван" Эльдара Шенгелая и Тамаза Мелиава;
"Листопад" Отара Иоселиани;
"Алавердоба" Георгия Шенгелая;
"Пиросмани" Георгия Шенгелая;
"Хроника XIX века" Александра Рехвиашвили;
"Первая ласточка" Наны Мчедлидзе;
"Чудаки" Эльдара Шенгелая;
"Большая, зеленая долина" Мераба Кокочашвили;
"Любовь с первого взгляда" Резо Эсадзе;
"Покаяние" Тенгиза Абуладзе.
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov / Перейти в фотобанкАриадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме "Белый караван"
Ариадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме Белый караван - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2022
Ариадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме "Белый караван"
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov
/
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Восстановление-реставрация кинокартин завершилась недавно и зритель увидит их впервые. Параллельно с кинопоказами состоятся лекции киноведа Нино Мхеидзе и историка Александра Даушвили на тему "Грузинское кино 60-х".
Адрес кинозала Национального архива: проспект Важа-Пшавела, 1.
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