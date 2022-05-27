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Стрельба в центре Тбилиси: ранены двое мужчин
Стрельба в центре Тбилиси: ранены двое мужчин
Эксперты-криминалисты пытаются выйти на след преступника 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T17:44+0400
2022-05-27T17:44+0400
2022-05-27T17:53+0400
происшествия
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Неизвестный отрыл огонь на улице Аракишвили в районе Ваке в центре Тбилиси – ранены двое молодых мужчин, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел в пятницу днем. По информации телеканала, стрелок был на мопеде. Из огнестрельного оружия было выпущено около 10 пуль в двух мужчин в возрасте до 25 лет.Молодые люди получили ранения в области ног, они госпитализированы.На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, мобилизована полиция.МВД пока не делало комментариев в связи со случившимся.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Стрельба в центре Тбилиси: ранены двое мужчин
17:44 27.05.2022 (обновлено: 17:53 27.05.2022)
Эксперты-криминалисты пытаются выйти на след преступника
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Неизвестный отрыл огонь на улице Аракишвили в районе Ваке в центре Тбилиси – ранены двое молодых мужчин, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел в пятницу днем. По информации телеканала, стрелок был на мопеде. Из огнестрельного оружия было выпущено около 10 пуль в двух мужчин в возрасте до 25 лет.
Молодые люди получили ранения в области ног, они госпитализированы.
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, мобилизована полиция.
МВД пока не делало комментариев в связи со случившимся.