https://sputnik-georgia.ru/20220527/strelba-v-tsentre-tbilisi-raneny-dvoe-muzhchin-266940772.html

Стрельба в центре Тбилиси: ранены двое мужчин

Стрельба в центре Тбилиси: ранены двое мужчин

Эксперты-криминалисты пытаются выйти на след преступника 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T17:44+0400

2022-05-27T17:44+0400

2022-05-27T17:53+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264364861_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dc281e3b20d72778fd391b2a6c3cd910.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Неизвестный отрыл огонь на улице Аракишвили в районе Ваке в центре Тбилиси – ранены двое молодых мужчин, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел в пятницу днем. По информации телеканала, стрелок был на мопеде. Из огнестрельного оружия было выпущено около 10 пуль в двух мужчин в возрасте до 25 лет.Молодые люди получили ранения в области ног, они госпитализированы.На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, мобилизована полиция.МВД пока не делало комментариев в связи со случившимся.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия