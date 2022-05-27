https://sputnik-georgia.ru/20220527/tbilisi-international-book-festival---den-vtoroy-chto-prigotovil-festival-266930078.html

Tbilisi International Book Festival – день второй: что приготовил фестиваль?

Tbilisi International Book Festival – день второй: что приготовил фестиваль?

Интересные переводы, презентации и встречи с писателями – что еще предлагает фестиваль книгоманам на этот раз? 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T12:12+0400

2022-05-27T12:12+0400

2022-05-27T12:20+0400

тбилисский международный книжный фестиваль

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expo georgia

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Презентация книг грузинских и иностранных писателей, а также развлечения для детей ожидают гостей на втором дне Тбилисского международного книжного фестиваля (Tbilisi International Book Festival).Предлагаем взглянуть на сегодняшнюю программу фестиваля, который продлится до 29 мая в выставочном пространстве Expo Georgia и будет радовать различными мероприятиями.Программа 27 мая 11:00-11:40 – беседа о турецкой литературе вместе с Искендером Пала (мероприятие фокус-страны);11:40-12:10 – представление книги из серии "Библиографическая редкость", также книг "Православная церковь Грузии", "Энкрико Габидзашвили – 90" и "Багваши, научный сборник";12:10-12:40 – Презентация новых изданий Национального центра рукописей "Кавказ между Востоком и Западом II", "Малый Свинаксар", "Грузинский Афонский монастырь";12:40-13:10 – представление книг "Разноцветная темнота" Мари Кириакидзе и "Свободные рабы" Ники Новали;13:10 - 13:40 – презентация книг из серии "Спутники детей": "Надежда", "Свобода – удел цвета", "Летописец семьи";13:50-14:20 – представление грузинского перевода книги немецкого психолога "Искусство старения", переводчик – Тата Котрикадзе;14:20-14:50 – представление новых изданий Национальной библиотеки;14:50-15:10 – презентация поэтического сборника Кети Нижарадзе "Римские каникулы";15:10-15:30 – представление исследования грузинского книжного базара 2016-2020 годов;15:30-15:50 – выявление и награждение победивших блогеров;15:50-16:30 – "Стамбул был сказкой" – беседа с Марио Леви (мероприятие фокус-страны);16:50-17:30 – презентация романа современного польского автора Барбары Клицка "Санаторий", перевод – Кети Кантария;17:30-17:50 – презентация кулинарной книги "Формула 51" Кето и Ачо;17:50-18:20 – представление новой книги Гага Нахуцришвили "Кино Казбеги" и дебютного сборника Бата Марсагишвили "Джорджио и Джорджина";18:20-18:40 – презентация книги Ларри Корна "Революционер соломенного стебля", переводчики – Ираклий Ломоури и Гия Размадзе;18:40-19:00 – презентация книги Резо Коринтели "Динамичная психиатрия";19:00-19:40 – презентация книги "Говорящий мрамор", мероприятие посвящено 200-летию независимости Греции;19:40-20:00 – презентация книги "Разные мысли" Андро Дгебуадзе и протоиерея Теодора Гигнадзе.Организаторы не забыли и о мероприятиях для детей:13:00-14:00 – развлекательная программа с песнями и играми магазина "Пепела", будут перформанс со сказочными героями;14:00-14:40 – построение мостов детскими книгами;16:00-16:30 – презентация книги Гурама Одишария "Саламиас".В этом году фестиваль полностью вернулся к традиционному формату и масштабу: в 11 павильоне представляют основные стенды как грузинские, так и зарубежные издательства, и различные организации, а в 6-м – детские книги и соответствующие аксессуары.Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.

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тбилисский международный книжный фестиваль, культура, грузия, новости, expo georgia, культурная жизнь грузии