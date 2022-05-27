https://sputnik-georgia.ru/20220527/uroven-inflyatsii-v-gruzii-mozhet-snizitsya-ministr-ekonomiki-nazval-sroki-266945373.html

Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки

Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки

Инфляция в Грузии обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо на мировых рынках, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T21:08+0400

2022-05-27T21:08+0400

2022-05-27T21:08+0400

грузия

экономика

новости

инфляция

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая в парламенте.Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.Он отметил, что инфляция в Грузии и во многих странах мира остается высокой и обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%, заявив, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены.

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грузия, экономика, новости, инфляция, леван давиташвили