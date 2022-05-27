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Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки
Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки
Инфляция в Грузии обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо на мировых рынках, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T21:08+0400
2022-05-27T21:08+0400
2022-05-27T21:08+0400
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экономика
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая в парламенте.Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.Он отметил, что инфляция в Грузии и во многих странах мира остается высокой и обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%, заявив, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены.
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грузия, экономика, новости, инфляция, леван давиташвили
Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки
Инфляция в Грузии обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо на мировых рынках, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая в парламенте.
Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.
"У нас есть ожидания, что во второй половине года уровень инфляции начнет снижаться. Однако при текущих событиях, как вы понимаете, прогнозировать очень трудно", - сказал Давиташвили.
Он отметил, что инфляция в Грузии и во многих странах мира остается высокой и обусловлена ростом цен на продовольствие и топливо.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%, заявив, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены.