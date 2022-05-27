https://sputnik-georgia.ru/20220527/vspominaya-sayat-novu-v-tbilisi-proydet-festival-vardaton-2022-266858784.html
Вспоминая Саят-Нову: в Тбилиси пройдет фестиваль "Вардатон 2022"
Вспоминая Саят-Нову: в Тбилиси пройдет фестиваль "Вардатон 2022"
На мероприятии выступят местные и приглашенные танцовщики и артисты 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T08:31+0400
2022-05-27T08:31+0400
2022-05-27T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Фестиваль под названием "Вардатон 2022", посвященный известному тбилисскому народному поэту-ашугу Саят-Нове, пройдет в исторической части столицы Грузии 29 мая.Концерт состоится в районе Мейдани, на территории, прилегающей к армянской церкви Сурб Геворг, в 13:00. Мероприятие организует "Союз грузинских армян" при поддержке мэрии Тбилиси, Минкульта Армении, Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна, а также Армянской Епархии.На фестивале-концерте выступят государственный ансамбль Общественного радио Армении "Саят-Нова", тбилисские танцевальные ансамбли, актеры армянского драмтеатра, а также артисты Государственного культурного центра им. Шарля Азанвура и другие.Фестиваль-праздник "Вардатон" (в переводе с армянского – "праздник роз") был основан 15 мая 1914 года в день открытия памятника Саят-Нове. В том году по случаю знаменательного события состоялось шествие и торжественная церемония открытия монумента. Представители общественности вышли на улицы с красными розами – "символом любви к поэту".
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саят-нова, культура, грузия, новости, армения, тбилиси, союз грузинских армян
Вспоминая Саят-Нову: в Тбилиси пройдет фестиваль "Вардатон 2022"
На мероприятии выступят местные и приглашенные танцовщики и артисты
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Фестиваль под названием "Вардатон 2022", посвященный известному тбилисскому народному поэту-ашугу Саят-Нове, пройдет в исторической части столицы Грузии 29 мая.
Концерт состоится в районе Мейдани, на территории, прилегающей к армянской церкви Сурб Геворг, в 13:00.
Мероприятие организует "Союз грузинских армян" при поддержке мэрии Тбилиси, Минкульта Армении, Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна, а также Армянской Епархии.
На фестивале-концерте выступят государственный ансамбль Общественного радио Армении "Саят-Нова", тбилисские танцевальные ансамбли, актеры армянского драмтеатра, а также артисты Государственного культурного центра им. Шарля Азанвура и другие.
Фестиваль-праздник "Вардатон" (в переводе с армянского – "праздник роз") был основан 15 мая 1914 года в день открытия памятника Саят-Нове. В том году по случаю знаменательного события состоялось шествие и торжественная церемония открытия монумента. Представители общественности вышли на улицы с красными розами – "символом любви к поэту".