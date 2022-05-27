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Выставка в честь авиаконструктора Александра Картвели пройдет в Тбилиси

Выставка в честь авиаконструктора Александра Картвели пройдет в Тбилиси

Александр Михайлович Картвели (Картвелишвили) – известный американский авиаконструктор грузинского происхождения 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Выставка в честь выдающегося грузинского авиаконструктора Александра Картвели (Картвелишвили) откроется в cтоличном Университете Грузии (The University Of Georgia) 3 июня.Выставка является частью многолетней программы по популяризации STEM среди студентов и молодых специалистов. Университет в партнерстве с Ассоциацией Александра Картвели и UG Limes предоставляет образовательные ресурсы в Грузии и программы обучения и тренинги в США.Александр Картвели родился в 1896 году в Тбилиси. В начале 1920-х эмигрировал сначала во Францию, а затем в Соединенные Штаты, чтобы осуществить мечту – создавать самолеты.Грузину принадлежит дизайн самолетов P-47 Thunderbolt, которые были использованы США во время Второй Мировой войны, F-84 – были использованы во время войны в Корее силами НАТО и F-105, которые использовали во время конфликта во Вьетнаме.Однако особое внимание стоит уделить самолету A-10 "Warthog", который на сегодняшний день остается в службе Воздушных Сил США и уже на протяжении 50 лет выполняет важную роль в авиационной поддержке, отмечают организаторы.Картвели также сотрудничал с NASA, привнеся важный вклад в дизайн и технологии, используемые в сверхзвуковых авиационных двигателях.Мероприятие 3 июня можно будет посетить по приглашениям, однако в прямом эфире можно будет увидеть и на странице университета в соцсетях. У участников мероприятия будет возможность своими руками создать различные типы инженерных проектов и изучить их назначение. Кроме того, в рамках мероприятия несколько детских команд примут участие в "Соревнованиях роботов" на территории здания университета.

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