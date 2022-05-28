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Батуми и Дубай свяжут прямые авиарейсы
Батуми и Дубай свяжут прямые авиарейсы
Полеты будут осуществляться трижды в неделю до окончания летнего туристического сезона 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T15:16+0400
2022-05-28T15:16+0400
2022-05-28T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Авиакомпания Fly Dubai с июня этого года начнет выполнять прямые рейсы в направлении Дубай-Батуми-Дубай, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.Полеты будут осуществляться трижды в неделю до окончания летнего туристического сезона. Прямые рейсы в направлении Батуми из Дубая планирует выполнять еще одна авиакомпания – Air Arabia.ОАЭ является одним из интересных туристических рынков для региона, отмечают в Департамента туризма и курортов Аджарии. Как отмечают в ведомстве, с целью популяризации региона прошли деловые встречи как с представителями сферы туризма, так и с членами правительственных ведомств.На данный момент переговоры идут с крупнейшей авиационной компанией DNATA, которая также предоставляет приключенческие сервисы. Эта компания начинает предлагать туристические пакеты для пассажиров из Батуми.Компания DNATA является ведущим мировым поставщиком авиационных и туристических услуг. Она была основана в Дубае в 1959 году.
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туризм, новости, дубай, батуми, аджария, авиасообщение, авиасообщение в грузии
Батуми и Дубай свяжут прямые авиарейсы
Полеты будут осуществляться трижды в неделю до окончания летнего туристического сезона
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Авиакомпания Fly Dubai с июня этого года начнет выполнять прямые рейсы в направлении Дубай-Батуми-Дубай, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.
Полеты будут осуществляться трижды в неделю до окончания летнего туристического сезона.
Прямые рейсы в направлении Батуми из Дубая планирует выполнять еще одна авиакомпания – Air Arabia.
ОАЭ является одним из интересных туристических рынков для региона, отмечают в Департамента туризма и курортов Аджарии. Как отмечают в ведомстве, с целью популяризации региона прошли деловые встречи как с представителями сферы туризма, так и с членами правительственных ведомств.
На данный момент переговоры идут с крупнейшей авиационной компанией DNATA, которая также предоставляет приключенческие сервисы. Эта компания начинает предлагать туристические пакеты для пассажиров из Батуми.
Компания DNATA является ведущим мировым поставщиком авиационных и туристических услуг. Она была основана в Дубае в 1959 году.