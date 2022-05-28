https://sputnik-georgia.ru/20220528/ctrelba-v-tbilisi-odnogo-iz-ranennykh-vypisali-iz-kliniki-266953220.html

Cтрельба в Тбилиси: одного из раненных выписали из клиники

Cтрельба в Тбилиси: одного из раненных выписали из клиники

Молодые люди, ставшие жертвами нападения в столице, идут на поправку 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T13:51+0400

2022-05-28T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одного из двух молоодых людей, раненных во время стрельбы центре Тбилиси, выписали из клиники, второй продолжает лечение, заявил врач клиники Ираклий Месхишвили.Накануне днем на улице Аракишвили в районе Ваке неизвестный расстрелял автомобиль. Два человека, находящиеся в машине, получили ранения.Уголовное дело по факту стрельбы в Тбилиси ведется сразу по двум статьям: "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровью". Нападавшего разыскивают.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, тбилиси