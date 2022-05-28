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Cтрельба в Тбилиси: одного из раненных выписали из клиники
Cтрельба в Тбилиси: одного из раненных выписали из клиники
Молодые люди, ставшие жертвами нападения в столице, идут на поправку 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T13:51+0400
2022-05-28T13:51+0400
2022-05-28T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одного из двух молоодых людей, раненных во время стрельбы центре Тбилиси, выписали из клиники, второй продолжает лечение, заявил врач клиники Ираклий Месхишвили.Накануне днем на улице Аракишвили в районе Ваке неизвестный расстрелял автомобиль. Два человека, находящиеся в машине, получили ранения.Уголовное дело по факту стрельбы в Тбилиси ведется сразу по двум статьям: "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровью". Нападавшего разыскивают.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Cтрельба в Тбилиси: одного из раненных выписали из клиники
Молодые люди, ставшие жертвами нападения в столице, идут на поправку
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одного из двух молоодых людей, раненных во время стрельбы центре Тбилиси, выписали из клиники, второй продолжает лечение, заявил врач клиники Ираклий Месхишвили.
Накануне днем на улице Аракишвили в районе Ваке неизвестный расстрелял автомобиль. Два человека, находящиеся в машине, получили ранения.
"У одного из двух раненных были множественные ранения ног, а у второго - ранения в верхней трети берцовой кости. Одному из пациентов провели операцию, а после перевели в палату, его состояние стабильное, а второму обработали рану и выписали домой, так как ему не требовалось стационарного лечения", - сказал Месхишвили.
Уголовное дело по факту стрельбы в Тбилиси ведется сразу по двум статьям: "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровью". Нападавшего разыскивают.