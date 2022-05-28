https://sputnik-georgia.ru/20220528/kulturnyy-tsentr-gruzii-na-svyatoy-zemle-premer-garibashvili-otpravilsya-v-iordaniyu-266955027.html

Культурный центр Грузии на Святой земле: премьер Гарибашвили отправился в Иорданию

Культурный центр Грузии на Святой земле: премьер Гарибашвили отправился в Иорданию

У реки Иордан будет построен грузинский культурный центр 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, где примет участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан.О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров у реки Иордан стало известно 19 января. В день, когда православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.В рамках визита запланированы встречи главы грузинского правительства с первыми лицами королевства.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.

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