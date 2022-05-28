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Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы
Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы
Микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T20:04+0400
2022-05-28T20:04+0400
2022-05-28T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате аварии в исторической столице Грузии – Мцхета (25 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся.В данный момент пострадавших везут в ближайшие клиники.Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".
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происшествия, грузия, новости, дтп, жертвы
Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы
20:04 28.05.2022 (обновлено: 21:26 28.05.2022)
Микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате аварии в исторической столице Грузии – Мцхета (25 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся.
В данный момент пострадавших везут в ближайшие клиники.
Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".