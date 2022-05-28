https://sputnik-georgia.ru/20220528/mikroavtobus-s-passazhirami-zagorelsya-vo-mtskheta-est-zhertvy-266956762.html

Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы

Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы

Микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T20:04+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате аварии в исторической столице Грузии – Мцхета (25 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, микроавтобус, в котором было несколько пассажиров, въехал в ограждение и загорелся.В данный момент пострадавших везут в ближайшие клиники.Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп, жертвы