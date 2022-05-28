https://sputnik-georgia.ru/20220528/ocherednaya-strelba-v-tbilisi-ranen-muzhchina-266956146.html
Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина
Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина
Пострадавший обратился за помощью в больницу, заявив о том, что в него стреляли 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T19:01+0400
2022-05-28T19:01+0400
2022-05-28T20:33+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600475_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_f7e32d95dd7c95ecf43ecfd6d156eb02.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй случай стрельбы зафиксирован в Тбилиси за последние сутки, на этот раз жертвой стал мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина сакм пришел в клинику с огнестрельным ранением в ногу и заявил, что в него на улице стрелял неизвестный.Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровья".Накануне жертвами стрельбы стали двое мужчин. В центре Тбилиси их машину расстрелял неизвестный. Одного из пострадавших выписали из клиники, второму понадобилась операция.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600475_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_ade5ca0c8506b16a4e3dd7d44dc86dbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, стрельба
Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина
19:01 28.05.2022 (обновлено: 20:33 28.05.2022)
Пострадавший обратился за помощью в больницу, заявив о том, что в него стреляли
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй случай стрельбы зафиксирован в Тбилиси за последние сутки, на этот раз жертвой стал мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, мужчина сакм пришел в клинику с огнестрельным ранением в ногу и заявил, что в него на улице стрелял неизвестный.
Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровья".
Накануне жертвами стрельбы стали двое мужчин. В центре Тбилиси их машину расстрелял неизвестный. Одного из пострадавших выписали из клиники, второму понадобилась операция.