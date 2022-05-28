https://sputnik-georgia.ru/20220528/ocherednaya-strelba-v-tbilisi-ranen-muzhchina-266956146.html

Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина

Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина

Пострадавший обратился за помощью в больницу, заявив о том, что в него стреляли 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T19:01+0400

2022-05-28T19:01+0400

2022-05-28T20:33+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй случай стрельбы зафиксирован в Тбилиси за последние сутки, на этот раз жертвой стал мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина сакм пришел в клинику с огнестрельным ранением в ногу и заявил, что в него на улице стрелял неизвестный.Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "нанесение менее тяжкого вреда здоровья".Накануне жертвами стрельбы стали двое мужчин. В центре Тбилиси их машину расстрелял неизвестный. Одного из пострадавших выписали из клиники, второму понадобилась операция.

тбилиси

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, стрельба