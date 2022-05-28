https://sputnik-georgia.ru/20220528/osuzhdennye-v-gruzii-smogut-poluchit-vysshee-obrazovanie-distantsionno--266953346.html

Осужденные в Грузии смогут получить высшее образование дистанционно

Осужденные в Грузии смогут получить высшее образование дистанционно

Таким образом власти пытаются помочь осужденным вновь интегрироваться в общество после выхода на свободу 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T14:11+0400

2022-05-28T14:11+0400

2022-05-28T14:11+0400

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общество

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минобразования грузии

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Осужденные, отбывющие наказание в грузинских тюрьмах, смогут учиться дистанционно в рамках проекта "Цифровой университет", рассказал министр юстиции Рати Брегадзе.По его словам, данный проект реализуется совместно с министерством образования.Министр отметил, что эта инициатива будет способствовать ресоциализации осужденных, а также полной реализации права на образование.Министр юстиции также подчеркнул, что все пенитенциарные учреждения оснащены соответствующими библиотеками, где постоянно пополняется книжный фонд.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, грузия, минобразования грузии, тюрьма