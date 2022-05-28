https://sputnik-georgia.ru/20220528/osuzhdennye-v-gruzii-smogut-poluchit-vysshee-obrazovanie-distantsionno--266953346.html
Осужденные в Грузии смогут получить высшее образование дистанционно
Осужденные в Грузии смогут получить высшее образование дистанционно
Таким образом власти пытаются помочь осужденным вновь интегрироваться в общество после выхода на свободу 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T14:11+0400
2022-05-28T14:11+0400
2022-05-28T14:11+0400
новости
общество
грузия
минобразования грузии
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Осужденные, отбывющие наказание в грузинских тюрьмах, смогут учиться дистанционно в рамках проекта "Цифровой университет", рассказал министр юстиции Рати Брегадзе.По его словам, данный проект реализуется совместно с министерством образования.Министр отметил, что эта инициатива будет способствовать ресоциализации осужденных, а также полной реализации права на образование.Министр юстиции также подчеркнул, что все пенитенциарные учреждения оснащены соответствующими библиотеками, где постоянно пополняется книжный фонд.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, минобразования грузии, тюрьма
Осужденные в Грузии смогут получить высшее образование дистанционно
Таким образом власти пытаются помочь осужденным вновь интегрироваться в общество после выхода на свободу
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Осужденные, отбывющие наказание в грузинских тюрьмах, смогут учиться дистанционно в рамках проекта "Цифровой университет", рассказал министр юстиции Рати Брегадзе.
По его словам, данный проект реализуется совместно с министерством образования.
"В результате этого проекта осужденные и подсудимые смогут получить высшее образование посредством дистанционного обучения — как по программам бакалавриата, так и по программам магистратуры — в аккредитованном университете в Грузии", — сказал Рати Брегадзе.
Министр отметил, что эта инициатива будет способствовать ресоциализации осужденных, а также полной реализации права на образование.
Министр юстиции также подчеркнул, что все пенитенциарные учреждения оснащены соответствующими библиотеками, где постоянно пополняется книжный фонд.