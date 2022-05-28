https://sputnik-georgia.ru/20220528/pianisty-so-vsego-mira-vystupyat-na-festivale-v-tbilisi-266830282.html

Пианисты со всего мира выступят на фестивале в Тбилиси

Пианисты со всего мира выступят на фестивале в Тбилиси

В течение 10 дней всемирно известные пианисты будут проводить мастер-классы, дискуссии и концерты 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T19:31+0400

2022-05-28T19:31+0400

2022-05-28T19:31+0400

грузия

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культура

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилисский международный фестиваль фортепианной музыки (Tbilisi Piano Fest) пройдет в грузинской столице с 9 по 18 июня, и соберет музыкантов из разных стран.Фестиваль фортепианной музыки пройдет в столице уже в третий раз. В течение 10 дней всемирно известные пианисты будут проводить мастер-классы, дискуссии и концерты под открытым небом с Национальным симфоническим оркестром.Предлагаем подробную программу концертов:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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