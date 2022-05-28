Пианисты со всего мира выступят на фестивале в Тбилиси
В течение 10 дней всемирно известные пианисты будут проводить мастер-классы, дискуссии и концерты
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилисский международный фестиваль фортепианной музыки (Tbilisi Piano Fest) пройдет в грузинской столице с 9 по 18 июня, и соберет музыкантов из разных стран.
Фестиваль фортепианной музыки пройдет в столице уже в третий раз. В течение 10 дней всемирно известные пианисты будут проводить мастер-классы, дискуссии и концерты под открытым небом с Национальным симфоническим оркестром.
Предлагаем подробную программу концертов:
9 июня, 17:00 – концерт пианистки из Кореи Клары Мин, где музыкант исполнит произведение Шумана "Крайслериана" (Национальная библиотека)
9 июня, 20:00 – "Беседы о Шумане" – американский пианист Джером Роуз и грузинский пианист Датуна Аладашвили (Национальная библиотека).
10 июня, 20:00 – концерт украинского пианиста Константина Лифшица, который исполнит произведения Бетховена, Шопена и Баха (Тбилисская консерватория).
12 июня, 20:00 – концерт пианистов из России и Испании – Алексея Володина и Эдит Пенья. На вечере прозвучат произведения Моцарта и Стравинского (Тбилисская консерватория)
14 июня, 20:00 – концерт немецкого пианиста Северина фон Эккардштайна, который исполнит сонаты Моцарта, Штрауса и Скрябина (Национальная библиотека)
15 июня, 20:00 – концерт и беседа с американским пианистом Джеффри Свонн. Гости фестиваля смогут послушать произведения Бетховена и Шуберта (Национальная библиотека)
16 июня, 20:00 – концерт японской пианистки Эцуко Хиросэ. На концерте прозвучит музыка Вебера, Листа, Мошковского и Шопена (Национальная библиотека)
17 июня, 20:00 – концерт молодой грузинской пианистки Ирмы Гигани, лауреата конкурса Bechstein-Bruckner в Австрии. Слушатели смогут насладиться произведениями Моцарта, Рахманинова, Прокофьева в исполнении Гигани (Национальная библиотека)
18 июня, 20:00 – концерт на площади Орбелиани, где выступит пианистка Дудана Мазманишвили в сопровождении Национального симфонического оркестра. В качестве дирижера выступит Николоз Рачвели.
19 июня, 20:00 – концерт французского пианиста Сиприана Кацариса, а также Морица Ганна в сопровождении Национального симфонического оркестра. В программе концерта Бетховен и Мендельсон (площадь Орбелиани).