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Празднование Международного дня защиты детей в Тбилиси продлится до 6 июня

Празднование Международного дня защиты детей в Тбилиси продлится до 6 июня

Детей ждут развлекательные мероприятия, концерты и фестивали 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T17:01+0400

2022-05-28T17:01+0400

2022-05-28T17:01+0400

каха каладзе

международный день защиты детей

грузия

новости

общество

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Неделя мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей, пройдет в Тбилиси с 1 по 6 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По его словам, в течение дня 1 июня будут проводиться различные развлекательные мероприятия для детей. Так, о настроении маленьких тбилисцев позаботятся сказочные персонажи.Кроме того, с 1 по 6 июня при поддержке мэрии Тбилиси и Национального дворца учащейся молодежи в Театре юного зрителя им. Н. Думбадзе откроется Международный фестиваль детских и молодежных театров имени Гоги Тодадзе. Еще один детский фестиваль откроется 4 июня в Тбилисском цирке.Мэр Тбилиси призвал родителей проявить активность и привести своих детей на различные мероприятия.

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каха каладзе, международный день защиты детей, грузия, новости, общество, тбилиси