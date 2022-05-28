https://sputnik-georgia.ru/20220528/razborki-v-tsentre-tbilisi-strelok-na-mopede-pytalsya-ubit-dvukh-chelovek---video-266952427.html

Разборки в центре Тбилиси: стрелок на мопеде пытался убить двух человек – видео

Разборки в центре Тбилиси: стрелок на мопеде пытался убить двух человек – видео

Стрелок на мопеде открыл огонь по двум молодым мужчинам в районе Ваке в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца с места нападения 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T12:39+0400

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Кровавый инцидент произошел в пятницу, 27 мая, на улице Аракишвили. Стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу. На месте перестрелки работает полиция. Криминалисты изучают множество гильз, оставшихся на месте стрельбы после нападения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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