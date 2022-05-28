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Разборки в центре Тбилиси: стрелок на мопеде пытался убить двух человек – видео
Разборки в центре Тбилиси: стрелок на мопеде пытался убить двух человек – видео
Стрелок на мопеде открыл огонь по двум молодым мужчинам в районе Ваке в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца с места нападения 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T12:39+0400
2022-05-28T12:39+0400
2022-05-28T13:04+0400
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Кровавый инцидент произошел в пятницу, 27 мая, на улице Аракишвили. Стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу. На месте перестрелки работает полиция. Криминалисты изучают множество гильз, оставшихся на месте стрельбы после нападения.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, происшествия, преступность в грузии, видео-новости из грузии, видео
Разборки в центре Тбилиси: стрелок на мопеде пытался убить двух человек – видео
12:39 28.05.2022 (обновлено: 13:04 28.05.2022)
Стрелок на мопеде открыл огонь по двум молодым мужчинам в районе Ваке в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца с места нападения
Кровавый инцидент произошел в пятницу, 27 мая, на улице Аракишвили. Стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу. На месте перестрелки работает полиция. Криминалисты изучают множество гильз, оставшихся на месте стрельбы после нападения.