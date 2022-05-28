https://sputnik-georgia.ru/20220528/tbilisskiy-detskiy-festival-proydet-v-tsirke-266862222.html

Тбилисский детский фестиваль пройдет в цирке

Тбилисский детский фестиваль пройдет в цирке

Любимый детьми фестиваль возвращается большим праздником и с множеством новинок 28.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Четвертый по счету Тбилисский детский фестиваль пройдет в столичном цирке 4 июня – посещение свободное, говорится в сообщении организаторов.Развлекательные мероприятия – игры, соревнования, а также воркшопы, в которых примут участие дети, пройдут в этот день с 13:00 до 20:00.Организаторы отмечают, что у родителей будет возможность приобрести детскую продукцию со скидкой. Помимо этого, они смогут ознакомиться с новинками в сфере детского развития и пройти консультации с ведущими специалистами.Официальный партнер фестиваля – мэрия Тбилиси.

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цирк, тбилисский цирк, грузия, новости, культура, тбилиси