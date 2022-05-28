https://sputnik-georgia.ru/20220528/tbilisskiy-detskiy-festival-proydet-v-tsirke-266862222.html
Тбилисский детский фестиваль пройдет в цирке
Тбилисский детский фестиваль пройдет в цирке
Любимый детьми фестиваль возвращается большим праздником и с множеством новинок 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T13:11+0400
2022-05-28T13:11+0400
2022-05-28T13:23+0400
цирк
тбилисский цирк
грузия
новости
культура
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23561/33/235613370_0:105:1000:668_1920x0_80_0_0_d217aa790a9016e18cae0394b60d9eb3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Четвертый по счету Тбилисский детский фестиваль пройдет в столичном цирке 4 июня – посещение свободное, говорится в сообщении организаторов.Развлекательные мероприятия – игры, соревнования, а также воркшопы, в которых примут участие дети, пройдут в этот день с 13:00 до 20:00.Организаторы отмечают, что у родителей будет возможность приобрести детскую продукцию со скидкой. Помимо этого, они смогут ознакомиться с новинками в сфере детского развития и пройти консультации с ведущими специалистами.Официальный партнер фестиваля – мэрия Тбилиси.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23561/33/235613370_73:0:964:668_1920x0_80_0_0_df5f43c761dc85a42773805fe4bcef50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цирк, тбилисский цирк, грузия, новости, культура, тбилиси
Тбилисский детский фестиваль пройдет в цирке
13:11 28.05.2022 (обновлено: 13:23 28.05.2022)
Любимый детьми фестиваль возвращается большим праздником и с множеством новинок
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Четвертый по счету Тбилисский детский фестиваль пройдет в столичном цирке 4 июня – посещение свободное, говорится в сообщении организаторов.
Гости фестиваля смогут посетить различные детские зоны, такие как детские стартапы, образование, здоровье, спорт, развлечения и фуд-корт.
Развлекательные мероприятия – игры, соревнования, а также воркшопы, в которых примут участие дети, пройдут в этот день с 13:00 до 20:00.
Организаторы отмечают, что у родителей будет возможность приобрести детскую продукцию со скидкой. Помимо этого, они смогут ознакомиться с новинками в сфере детского развития и пройти консультации с ведущими специалистами.
Официальный партнер фестиваля – мэрия Тбилиси.