https://sputnik-georgia.ru/20220528/ubiystvo-v-den-nezavisimosti-gruzii-politseyskie-zaderzhali-predpolagaemogo-prestupnika-266956467.html

Убийство в День независимости Грузии: полицейские задержали предполагаемого преступника

Убийство в День независимости Грузии: полицейские задержали предполагаемого преступника

Разборки подвыпивших мужчин на востоке Грузии завершились кровопролитием 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T18:21+0400

2022-05-28T18:21+0400

2022-05-28T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли убийство, произошедшее 26 мая в День независимости Грузии – задержан один человек.Инцидент произошел в районе Гардабани на востоке страны. По данным следствия, обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим односельчанином, который также был пьян. В ход пошло холодное оружие, в результате чего оба получили ножевые ранения. Обвиняемого удалось спасти, второй участник драки скончался от полученных ран.Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости