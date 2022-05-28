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Убийство в День независимости Грузии: полицейские задержали предполагаемого преступника
Убийство в День независимости Грузии: полицейские задержали предполагаемого преступника
Разборки подвыпивших мужчин на востоке Грузии завершились кровопролитием 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T18:21+0400
2022-05-28T18:21+0400
2022-05-28T21:45+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли убийство, произошедшее 26 мая в День независимости Грузии – задержан один человек.Инцидент произошел в районе Гардабани на востоке страны. По данным следствия, обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим односельчанином, который также был пьян. В ход пошло холодное оружие, в результате чего оба получили ножевые ранения. Обвиняемого удалось спасти, второй участник драки скончался от полученных ран.Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Убийство в День независимости Грузии: полицейские задержали предполагаемого преступника
18:21 28.05.2022 (обновлено: 21:45 28.05.2022)
Разборки подвыпивших мужчин на востоке Грузии завершились кровопролитием
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли убийство, произошедшее 26 мая в День независимости Грузии – задержан один человек.
Инцидент произошел в районе Гардабани на востоке страны. По данным
следствия, обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим односельчанином, который также был пьян. В ход пошло холодное оружие, в результате чего оба получили ножевые ранения.
Обвиняемого удалось спасти, второй участник драки скончался от полученных ран.
Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.