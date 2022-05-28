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В Британском музее выставили средневековые драгоценности из Грузии
В Британском музее выставили средневековые драгоценности из Грузии
Выставка организована по случаю Дня независимости Грузии и 30-летия возобновления грузино-британских дипотношений 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T15:48+0400
2022-05-28T15:48+0400
2022-05-28T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Уникальный золотой грузинский крест и ожерелье, которые были подарены британскому дипломату и исследователю Оливеру Уордропу, впервые выставлены в Британском музее.Джон Оливер Уордроп – британский дипломат, путешественник и исследователь, наиболее известный многолетними исследованиями Закавказья, преимущественно Грузии.По случаю Дня независимости Грузии и 30-летия возобновления дипломатических отношений между Грузией и Соединенным Королевством, посольство выставило в Британском музее уникальный грузинский золотой крест и ожерелье, которые были подарены грузинами сэру Оливеру Уордропу.Уникальные образцы средневекового грузинского ювелирного дела с 1983 года хранятся в Британском музее и никогда не выставлялись. Посетители выставки смогут увидеть крест и ожерелье в течение последующих двух лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, мировая культура, великобритания, софио кацарава
В Британском музее выставили средневековые драгоценности из Грузии
Выставка организована по случаю Дня независимости Грузии и 30-летия возобновления грузино-британских дипотношений
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Уникальный золотой грузинский крест и ожерелье, которые были подарены британскому дипломату и исследователю Оливеру Уордропу, впервые выставлены в Британском музее.
Джон Оливер Уордроп – британский дипломат, путешественник и исследователь, наиболее известный многолетними исследованиями Закавказья, преимущественно Грузии.
По случаю Дня независимости Грузии и 30-летия возобновления дипломатических отношений между Грузией и Соединенным Королевством, посольство выставило в Британском музее уникальный грузинский золотой крест и ожерелье, которые были подарены грузинами сэру Оливеру Уордропу.
Уникальные образцы средневекового грузинского ювелирного дела с 1983 года хранятся в Британском музее и никогда не выставлялись. Посетители выставки смогут увидеть крест и ожерелье в течение последующих двух лет.