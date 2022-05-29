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Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии
Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T15:28+0400
2022-05-29T15:28+0400
2022-05-29T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс.В апреле 2022 года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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в мире, новости, наука, всемирная организация здравоохранения, билл гейтс
Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии
15:28 29.05.2022 (обновлено: 16:22 29.05.2022)
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс.
"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил Бейтс в интервью изданию Diario
.
В апреле 2022 года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.