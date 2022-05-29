Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220529/bill-geyts-vychislil-veroyatnost-novoy-pandemii-266964103.html
Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии
Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T15:28+0400
2022-05-29T16:22+0400
в мире
новости
наука
всемирная организация здравоохранения
билл гейтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262200472_0:166:3029:1871_1920x0_80_0_0_711b6a460e0a801b087ea44b2eb26368.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс.В апреле 2022 года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262200472_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_804d70a74548cd95cb551ea14436bbf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, наука, всемирная организация здравоохранения, билл гейтс

Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии

15:28 29.05.2022 (обновлено: 16:22 29.05.2022)
© AP Photo / Ludovic MarinБилл Гейтс, архивное фото
Билл Гейтс, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс.
"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил Бейтс в интервью изданию Diario.
В апреле 2022 года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0