https://sputnik-georgia.ru/20220529/broshennyy-zavod-chto-ostalos-na-territorii-azovstali---video-266959368.html
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - видео
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - видео
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T11:03+0400
2022-05-29T11:03+0400
2022-05-29T11:03+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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видео
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С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Как видно на кадрах видео, здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
Sputnik Грузия
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266959339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_164c3e1c17fcfb2d4bd61e1dce4e6b8f.jpg
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
2022-05-29T11:03+0400
true
PT1M09S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - видео
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
Как видно на кадрах видео, здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.