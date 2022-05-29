https://sputnik-georgia.ru/20220529/broshennyy-zavod-chto-ostalos-na-territorii-azovstali---video-266959368.html

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - видео

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - видео

Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T11:03+0400

2022-05-29T11:03+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Как видно на кадрах видео, здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы. 2022-05-29T11:03+0400 true PT1M09S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео