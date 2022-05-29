https://sputnik-georgia.ru/20220529/kpp-na-granitse-gruzii-i-turtsii-266968006.html

КПП на границе Грузии и Турции

КПП на границе Грузии и Турции

Для пересечения границы Грузии и Турции действуют автомобильные и железнодорожные контрольно-пропускные пункты 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T19:51+0400

2022-05-29T19:51+0400

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грузия

общество

турция

грузино-турецкая граница

инфографика

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На автомобильном транспорте возможно пересечение границы через три КПП, однако один из них, "Вале", не работает с 25 апреля 2022 года из-за ремонта на ТПП "Тюркгезю" с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли.Министерство финансов Грузии рекомендует водителям временно использовать пункт "Карцахи", который сейчас работает с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота.Власти Грузии уже договорились с турецкой стороной о беспрепятственном пропуске повышенного числа грузов на ТПП "Карцахи".Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии. Кроме того, наибольшее число визитов в Грузию в январе-апреле 2022 году осуществили граждане Турции - 139,7 тысячи визитов.

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грузия, общество, турция, грузино-турецкая граница, инфографика, инфографика