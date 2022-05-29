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На что живут жители Грузии: последние данные

На что живут жители Грузии: последние данные

Получают жители Грузии приблизительно столько же денег, сколько и расходуют 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T09:01+0400

2022-05-29T09:01+0400

2022-05-29T09:57+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Средний ежемесячный доход на одного человека в Грузии в 2021 году составил 364,8 лари, а на семью - 1,2 тысячи лари, говорится в материалах Национальной службы статистики (Сакстат).По данным ведомства, средний доход на человека по сравнению с 2020 годом увеличился на 13,5%, а на семью за тот же период – на 11%.При этом денежные доходы и перечисления семей сократились на 0,8 процентного пункта и составили 86%.А общий месячный доход семей, проживающих в городе, в 2021 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 12,7% и составил 842,6 миллиона, а семей, живущих в селе – на 15,8% и составил 517,6 миллиона.На какие деньги живут семьиИз общего числа денежных доходов и перечислений всех семей в 2021 году 45,9% составляет заработная плата. Еще 22,6% всех денежных доходов семей приходится на помощь от государства, пенсии и стипендии.Доходы самозанятых составили 10,2% от всех доходов семей в Грузии .Еще 8,8% всех денежных доходов семей пришлись на денежные подарки, а доход от продажи сельскохозяйственной продукции составил 6,9% от всех доходов.На денежные переводы из-за границы в 2021 году пришлось только 4,3% всех доходов, а на доходы от аренды и вкладов – 1,3%.Расходы семей в ГрузииПо подсчетам Сакстата, в 2021 году в среднем ежемесячные траты семьи в Грузии составили 1,2 тысячи лари, что на 11,5% больше, чем в 2020 году.Ежемесячный расход одного человека в 2021 году составил 345,9 лари, что на 14% больше чем в 2020 году.В месяц семьи, живущие в городе, тратили 798,3 миллиона лари, а живущие в селе - 491,2 миллиона лари.По сравнению с 2020 году ежемесячные траты семей, живущих в городе, выросли на 11,7%, а семей, живущих в селе – на 19%.На что тратятОсновная статья ежемесячных расходов семей в Грузии – продукты питания, напитки и табачные изделия, которые составляли в 2021 году 43,7% всех расходов.На втором месте - коммунальные расходы, в том числе на съем жилья, они составили 12,7% всех ежемесячных расходов семей в 2021 году.Третье место в статье расходов составляют потребительские расходы, на которые пришлось 12,1% всех расходов семей в 2021 году.Далее следуют расходы на здравоохранение (11,7%) и транспорт (10,9%)Наименьшими ежемесячными расходами семей в Грузии в 2021 году были расходы на одежду (3,5%) и товары быта (3,4%).Последнюю строчку в статье ежемесячных расходов семьи составляли траты на образование, на которые пришлось 2% всех трат.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости