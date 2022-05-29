https://sputnik-georgia.ru/20220529/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii---muzhchina-pogib-vo-vremya-demontazha-doma-266965391.html

Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома

Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома

По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T17:01+0400

2022-05-29T17:01+0400

2022-05-29T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время демонтажа дома у родственников в селе Алерткари Зугдидского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита. Пострадавший скончался на месте.Тело погибшего перевезено на экспертизу.Как рассказали СМИ соседи, дом, где проводили демонтаж, был недавно продан. Само здание было заброшено уже несколько лет, в нем никто не жил.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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