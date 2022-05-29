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https://sputnik-georgia.ru/20220529/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii---muzhchina-pogib-vo-vremya-demontazha-doma-266965391.html
Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома
Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома
По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время демонтажа дома у родственников в селе Алерткари Зугдидского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита. Пострадавший скончался на месте.Тело погибшего перевезено на экспертизу.Как рассказали СМИ соседи, дом, где проводили демонтаж, был недавно продан. Само здание было заброшено уже несколько лет, в нем никто не жил.
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Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома

17:01 29.05.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время демонтажа дома у родственников в селе Алерткари Зугдидского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.
По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита. Пострадавший скончался на месте.
Тело погибшего перевезено на экспертизу.
Как рассказали СМИ соседи, дом, где проводили демонтаж, был недавно продан. Само здание было заброшено уже несколько лет, в нем никто не жил.
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