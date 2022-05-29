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Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома
Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома
По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T17:01+0400
2022-05-29T17:01+0400
2022-05-29T17:01+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время демонтажа дома у родственников в селе Алерткари Зугдидского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита. Пострадавший скончался на месте.Тело погибшего перевезено на экспертизу.Как рассказали СМИ соседи, дом, где проводили демонтаж, был недавно продан. Само здание было заброшено уже несколько лет, в нем никто не жил.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома
По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время демонтажа дома у родственников в селе Алерткари Зугдидского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.
По информации очевидцев трагедии, на 26-летнего мужчину упала бетонная плита. Пострадавший скончался на месте.
Тело погибшего перевезено на экспертизу.
Как рассказали СМИ соседи, дом, где проводили демонтаж, был недавно продан. Само здание было заброшено уже несколько лет, в нем никто не жил.