https://sputnik-georgia.ru/20220529/nosovich-skolko-esche-germaniya-budet-terpet-ukrainu-266958981.html
Носович: сколько еще Германия будет терпеть Украину?
Носович: сколько еще Германия будет терпеть Украину?
Посол Украины Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства, так как тот медлит с поставкой Киеву тяжелого вооружения. Ранее он... 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T10:18+0400
2022-05-29T10:18+0400
2022-05-29T10:18+0400
германия
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266958927_0:125:2307:1423_1920x0_80_0_0_01308ac1608f08c2e506dfe25dd175b5.jpg
В интервью Sputnik политический аналитик Александр Носович рассказал, что Украина еще до начала специальной военной операции хотела, чтобы Германия воевала за нее с Россией.Как долго Германия будет терпеть такое отношение к себе со стороны Украины? На какие жертвы готов пойти Запад ради борьбы с Россией? Зачем США и Европа провоцируют мировой голод? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический аналитик и экономист Александр Носович.
германия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266958927_123:0:2184:1546_1920x0_80_0_0_480bb90c290c1517758370a90bdc1e84.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Носович: сколько еще Германия будет терпеть Украину?
Посол Украины Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства, так как тот медлит с поставкой Киеву тяжелого вооружения. Ранее он же назвал немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой"
В интервью Sputnik
политический аналитик Александр Носович рассказал, что Украина еще до начала специальной военной операции хотела, чтобы Германия воевала за нее с Россией.
Как долго Германия будет терпеть такое отношение к себе со стороны Украины? На какие жертвы готов пойти Запад ради борьбы с Россией? Зачем США и Европа провоцируют мировой голод?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический аналитик и экономист Александр Носович.