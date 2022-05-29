https://sputnik-georgia.ru/20220529/nosovich-skolko-esche-germaniya-budet-terpet-ukrainu-266958981.html

Носович: сколько еще Германия будет терпеть Украину?

Носович: сколько еще Германия будет терпеть Украину?

Посол Украины Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства, так как тот медлит с поставкой Киеву тяжелого вооружения. Ранее он... 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T10:18+0400

2022-05-29T10:18+0400

2022-05-29T10:18+0400

германия

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

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В интервью Sputnik политический аналитик Александр Носович рассказал, что Украина еще до начала специальной военной операции хотела, чтобы Германия воевала за нее с Россией.Как долго Германия будет терпеть такое отношение к себе со стороны Украины? На какие жертвы готов пойти Запад ради борьбы с Россией? Зачем США и Европа провоцируют мировой голод? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический аналитик и экономист Александр Носович.

германия

украина

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео