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Права селекционеров в Грузии будут защищены
Права селекционеров в Грузии будут защищены
В настоящее время селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T14:54+0400
2022-05-29T14:54+0400
2022-05-29T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Селекционер растений/животных сможет получить исключительное право на выведение новых пород и заниматься собственной предпринимательской деятельностью - соответствующие поправки в законодательство будут представлены на бюро парламента Грузии в понедельник.Согласно законопроекту, министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уполномочено определять компетентное лицо для проведения испытаний на отличие, однородность и стабильность растений.Инициаторы объясняют принятие изменений незащищенностью селекционеров в Грузии. В частности, по их словам, селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта, так как в стране нет соответствующего аккредитованного субъекта. В обязанности последнего входит проверка растения на отличие, однородность и стабильность.В Грузии нехватка винограда? В стране начнут выращивать новый сорт >>По мнению депутатов, затраты, связанные с получением таких услуг за границей, делают сам процесс защиты исключительного права селекционера невыгодным.После вступления в силу поправок селекционер сможет защищать свои права как в стране, так и при экспорте продукции за границу.
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грузия, новости, общество, экономика, сельское хозяйство грузии, парламент грузии, сакпатент
Права селекционеров в Грузии будут защищены
В настоящее время селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Селекционер растений/животных сможет получить исключительное право на выведение новых пород и заниматься собственной предпринимательской деятельностью - соответствующие поправки в законодательство будут представлены на бюро парламента Грузии в понедельник.
Согласно законопроекту, министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уполномочено определять компетентное лицо для проведения испытаний на отличие, однородность и стабильность растений.
Со своей стороны, Сакпатент (Национальный центр интеллектуального имущества Грузии) гарантирует получение селекционером исключительное права селекционирования.
Инициаторы объясняют принятие изменений незащищенностью селекционеров в Грузии. В частности, по их словам, селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта, так как в стране нет соответствующего аккредитованного субъекта. В обязанности последнего входит проверка растения на отличие, однородность и стабильность.
По мнению депутатов, затраты, связанные с получением таких услуг за границей, делают сам процесс защиты исключительного права селекционера невыгодным.
После вступления в силу поправок селекционер сможет защищать свои права как в стране, так и при экспорте продукции за границу.