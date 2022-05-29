https://sputnik-georgia.ru/20220529/prava-selektsionerov-v-gruzii-budut-zaschischeny-266963968.html

Права селекционеров в Грузии будут защищены

Права селекционеров в Грузии будут защищены

В настоящее время селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T14:54+0400

2022-05-29T14:54+0400

2022-05-29T14:54+0400

грузия

новости

общество

экономика

сельское хозяйство грузии

парламент грузии

сакпатент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23585/77/235857704_0:373:2317:1676_1920x0_80_0_0_5c726c25e682ecf05011ef2b0ae56930.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Селекционер растений/животных сможет получить исключительное право на выведение новых пород и заниматься собственной предпринимательской деятельностью - соответствующие поправки в законодательство будут представлены на бюро парламента Грузии в понедельник.Согласно законопроекту, министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уполномочено определять компетентное лицо для проведения испытаний на отличие, однородность и стабильность растений.Инициаторы объясняют принятие изменений незащищенностью селекционеров в Грузии. В частности, по их словам, селекционер не сможет зарегистрировать свое исключительное право после выведения нового сорта, так как в стране нет соответствующего аккредитованного субъекта. В обязанности последнего входит проверка растения на отличие, однородность и стабильность.В Грузии нехватка винограда? В стране начнут выращивать новый сорт >>По мнению депутатов, затраты, связанные с получением таких услуг за границей, делают сам процесс защиты исключительного права селекционера невыгодным.После вступления в силу поправок селекционер сможет защищать свои права как в стране, так и при экспорте продукции за границу.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экономика, сельское хозяйство грузии, парламент грузии, сакпатент