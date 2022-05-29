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Сборная Грузии в полном составе готовится к матчам Лиги наций
Сборная Грузии в полном составе готовится к матчам Лиги наций
Сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу собралась на тренировку в преддверии матча со сборной Гибралтара, который состоится 2 июня в Тбилиси, в полном составе.Сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча: два из них домашние – со сборной Гибралтара 2 июня и с командой Болгарии 12 июня, и две игры на выезде - 5 июня с болгарами и 9 июня игра с Северной Македонией.Тренер национальной команды Вилли Саньол представил список заявленных на предстоящие матчи игроков:Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Фамагуст, Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лазаре Купатадзе ("Динамо", Батуми, Грузия).Линия защиты: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми, Грузия), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Лука Лохошвили ("Вольфсберг", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Соломон Кверквелия ("Гагра", Грузия), Мамука Кобахидзе ("Динамо", Батуми, Грузия), Ираклий Азаров ("Динамо", Батуми, Грузия).Полузащита и нападение: Саба Лобжанидзе ("Хатаиспор", Антакья, Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Хвича Кварацхелия ("Динамо", Батуми, Грузия), Зурико Давитаташвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Вако Гвилия ("Ракув", Честохова, Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Динамо", Батуми, Грузия) Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Чакветадзе ("Гамбург", Германия), Георгий Абурджания ( "Жил Висенте", Барселона, Португалия), Георгий Цитаишвили ("Висла", Краков, Польша), Вако Казаишвили ("Ульсан Хюндай", Южная Корея), Буду Зивзивадзе ("Випешт", Будапешт, Венгрия), Бека Микелтадзе ("Ньюкасл Джетс", Австралия", Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия) .Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре 2020 года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии играет в группе "С4" дивизиона "С" со сборными Болгарии, Северной Македонии, Гибралтара.
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Сборная Грузии в полном составе готовится к матчам Лиги наций
21:21 29.05.2022 (обновлено: 21:43 29.05.2022)
Сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу собралась на тренировку в преддверии матча со сборной Гибралтара, который состоится 2 июня в Тбилиси, в полном составе.
Сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча: два из них домашние – со сборной Гибралтара 2 июня и с командой Болгарии 12 июня, и две игры на выезде - 5 июня с болгарами и 9 июня игра с Северной Македонией.
"Наша цель – первое место, и я надеюсь, что в этих четырех матчах мы покажем, что боремся за лидерство и будем фаворитами в турнирной таблице. Первая игра самая важная. Мы играем с Гибралтаром, и нужно правильно оценить соперника и получить 3 очка", - рассказал член сборной Грузии Отар Китеишвили после тренировки.
Тренер национальной команды Вилли Саньол представил список заявленных на предстоящие матчи игроков:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Фамагуст, Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лазаре Купатадзе ("Динамо", Батуми, Грузия).
Линия защиты: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми, Грузия), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Лука Лохошвили ("Вольфсберг", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Соломон Кверквелия ("Гагра", Грузия), Мамука Кобахидзе ("Динамо", Батуми, Грузия), Ираклий Азаров ("Динамо", Батуми, Грузия).
Полузащита и нападение: Саба Лобжанидзе ("Хатаиспор", Антакья, Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Хвича Кварацхелия ("Динамо", Батуми, Грузия), Зурико Давитаташвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Вако Гвилия ("Ракув", Честохова, Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Динамо", Батуми, Грузия) Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Чакветадзе ("Гамбург", Германия), Георгий Абурджания ( "Жил Висенте", Барселона, Португалия), Георгий Цитаишвили ("Висла", Краков, Польша), Вако Казаишвили ("Ульсан Хюндай", Южная Корея), Буду Зивзивадзе ("Випешт", Будапешт, Венгрия), Бека Микелтадзе ("Ньюкасл Джетс", Австралия", Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия) .
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре 2020 года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.
В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии играет в группе "С4" дивизиона "С" со сборными Болгарии, Северной Македонии, Гибралтара.