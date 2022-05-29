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Таможенный пункт "Вале" на границе Грузии с Турцией будет закрыт до августа
Таможенный пункт "Вале" на границе Грузии с Турцией будет закрыт до августа
Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T10:02+0400
2022-05-29T10:02+0400
2022-05-29T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Работа таможенно-пропускного пункта "Вале" на грузино-турецкой границе будет приостановлена до августа. По информации Минфина Грузии, "Вале" закрыт с 25 апреля из-за ремонта на ТПП "Тюркгезю" с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли. Ведомство рекомендует водителям временно использовать пункт "Карцахи", который сейчас работает с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота.Власти Грузии уже договорились с турецкой стороной о беспрепятственном пропуске повышенного числа грузов на ТПП "Карцахи".
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грузия, новости, тпп "карцахи", турция
Таможенный пункт "Вале" на границе Грузии с Турцией будет закрыт до августа
Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Работа таможенно-пропускного пункта "Вале" на грузино-турецкой границе будет приостановлена до августа.
По информации Минфина Грузии, "Вале" закрыт с 25 апреля из-за ремонта на ТПП "Тюркгезю" с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли.
Ведомство рекомендует водителям временно использовать пункт "Карцахи", который сейчас работает с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота.
Власти Грузии уже договорились с турецкой стороной о беспрепятственном пропуске повышенного числа грузов на ТПП "Карцахи".