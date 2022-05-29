https://sputnik-georgia.ru/20220529/v-rustavi-prokhodit-pervaya-ulichnaya-yarmarka-266962035.html

В Рустави проходит первая уличная ярмарка

В Рустави проходит первая уличная ярмарка

Цель ярмарки– популяризация местных грузинских товаров и поддержка мелких предпринимателей 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T13:15+0400

2022-05-29T13:15+0400

2022-05-29T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Мэрия Рустави устроила первую для города уличную ярмарку, в которой принимают участие 30 местных предпринимателей, сообщает пресс-служба города."От представителей малого и среднего бизнеса, а также стартаперов поступило предложение, даже просьба, чтобы районные власти нашли для них определенное место, где они смогут выставлять и продавать свою продукцию", - заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе журналистам.По словам главы города, в течение двух дней местные производители смогут продавать свою продукцию в Парке молодежи.Как отмечают организаторы, проект вызвал большой интерес среди местных производителей. Всего от них поступило около 70 заявок, из которых отобрали лишь 30.Участников ярмарки отбирали посредством онлайн-регистрации."Наша главная цель — хоть немного поддержать их, чтобы у них было больше возможностей для развития своего бизнеса и достижения больших успехов в будущем", - рассказала глава отдела по делам молодежи Рустави Анели Чхартишвили.Как отмечают в мэрии, цель ярмарки– популяризация местных грузинских товаров и поддержка мелких предпринимателей.

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грузия, новости, общество, рустави, мэрия рустави