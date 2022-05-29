https://sputnik-georgia.ru/20220529/v-tbilisi-otkroetsya-vystavka-radikalnaya-nadezhda-266904983.html

В Тбилиси откроется выставка "Радикальная надежда"

В Тбилиси откроется выставка "Радикальная надежда"

Организаторы выставки предлагают зрителям задаться фундаментальными вопросами 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T09:36+0400

2022-05-29T09:36+0400

2022-05-29T09:36+0400

грузия

новости

культура

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Выставка коллекции современного искусства Польши и Восточной Европы под названием "Радикальная надежда" откроется 2 июня в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе.Экспозиция "Радикальная надежда" объединяет работы до 50 художников, которые вдохновлялись одноименным художественным произведением Джонатана Лира. Эта книга пытается ответить на три фундаментальных вопроса – как жить в мире, который внезапно потерял всякий смысл? Есть ли надежда в таком мире и, если есть, то как ее можно выразить?Кураторы экспозиции – Магда Гурули (Грузия) и Моника Шевчик (Польша). По словам Шевчик, нынешнее положение культуры в европейском обществе можно сравнить с угрозой разрушения, описанной в книге "Радикальная надежда".Выставка продлится до 12 июня.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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