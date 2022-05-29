https://sputnik-georgia.ru/20220529/v-vysokogore-gruzii-proydet-muzykalnyy-festival-rokva-2022-266896416.html

В высокогорье Грузии пройдет музыкальный фестиваль ROKVA 2022

В высокогорье Грузии пройдет музыкальный фестиваль ROKVA 2022

В течение трех дней перед зрителями выступят до 50 грузинских и зарубежных исполнителей 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Музыкальный фестиваль ROKVA 2022 с участием известных грузинских и зарубежных артистов пройдет в высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми — Квемо Сванети) с 29 по 31 июля, сообщают организаторы.В течение трех дней концерты будут проходить на трех разных сценах, где выступят до 50 исполнителей.Гости смогут послушать такие группы из Грузии, как Mellow, Bedford Falls, 4D Monster Lobsters, а также иностранных исполнителей - ди-джея из Греции Stef Mendesidis, канадскую певицу Мишель Гуревич, британского музыканта Бенджамина Клементина и других.Организаторы отмечают, что концерт смогут посетить и дети до 15 лет в присутствии родителей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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