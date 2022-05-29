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Запрет на полеты в города на юге России продлен до 6 мая
Запрет на полеты в города на юге России продлен до 6 мая
Режим ограничения полетов в некоторые российские аэропорты действует уже больше трех месяцев 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T14:22+0400
2022-05-29T14:22+0400
2022-05-29T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Запрет на осуществление полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. В документ отмечается, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, с момента начала спецоперации на Украине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, общество, росавиация, авиасообщение
Запрет на полеты в города на юге России продлен до 6 мая
Режим ограничения полетов в некоторые российские аэропорты действует уже больше трех месяцев
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Запрет на осуществление полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении
.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
В документ отмечается, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, с момента начала спецоперации на Украине.