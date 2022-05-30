https://sputnik-georgia.ru/20220530/chislennost-naseleniya-rossii-vyrosla-na-dva-milliona-chelovek--dannye-perepisi-266971349.html

Численность населения России выросла на два миллиона человек – данные переписи

Численность населения России выросла на два миллиона человек – данные переписи

Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками, всего таких городов в России стало 16 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T10:14+0400

2022-05-30T10:14+0400

2022-05-30T10:14+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек, сообщает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата.Согласно информации платформы, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками.В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.

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россия, новости, общество, в мире, перепись населения