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Численность населения России выросла на два миллиона человек – данные переписи
Численность населения России выросла на два миллиона человек – данные переписи
Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками, всего таких городов в России стало 16 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T10:14+0400
2022-05-30T10:14+0400
2022-05-30T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек, сообщает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата.Согласно информации платформы, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками.В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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россия, новости, общество, в мире, перепись населения
Численность населения России выросла на два миллиона человек – данные переписи
Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками, всего таких городов в России стало 16
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik.
По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек, сообщает платформа "Смотрим"
со ссылкой на данные Росстата.
Согласно информации платформы, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками.
В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.
"Теперь в России 16 городов с населением более одного миллиона человек", — говорится в публикации.
По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.