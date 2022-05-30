https://sputnik-georgia.ru/20220530/chto-proiskhodit-v-glavnoy-bolnitse-gruzii-direktsiya-kliniki-sdelala-zayavlenie-266981300.html

Что происходит в главной больнице Грузии? Дирекция клиники сделала заявление

Что происходит в главной больнице Грузии? Дирекция клиники сделала заявление

В Минздраве страны ответили на распространившуюся информацию о массовых увольнениях в клинике 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T14:14+0400

2022-05-30T14:14+0400

2022-05-30T14:14+0400

республиканская больница

грузия

минздрав

общество

новости

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Дирекция Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) категорически опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников, сообщает Минздрав Грузии.По словам директора клиники Лианы Чумбуридзе, больница работает в гибридном режиме, из-за чего сотрудники ковид-отделений были распределены в разные департаменты. В резерв перевели тех сотрудников, у которых истек срок соглашений.Как отметила Чумбуридзе, из 14 сотрудников двое отказались продолжить сотрудничать с клиникой.Как отмечают в Минздраве страны, увольнение сотрудников не планируется, поскольку каждый кадр важен для клиники.Республиканская больница с 10 мая предлагает пациентам мультипрофильный сервис. В течение последних двух лет, то есть с начала пандемии коронавируса, больница работала в качестве ковид-клиники. За это время республиканская больница была одним из самых масштабных ковид-центров с 340 койками. За два года клиника приняла более десяти тысяч ковид-инфицированных пациентов.С 10 мая республиканская больница принимает как ковид-пациентов, так и тех больных, которым нужна неотложная медицинская, стационарная или амбулаторная помощь.Пациенты смогут получить сервисы по таким направлениям как: управление неотложных положений, общая хирургия, травматология, кардиохирургия, нейрохирургия, реанимация, лабораторные исследования, амбулаторное обслуживание.В республиканской больнице обновлена инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники на гибридный режим проведены соответствующие эпидемиологические и инфраструктурные работы.В ближайшем будущем с целью усиления клиники планируется увеличение коек до 600 единиц и добавление других медицинских направлений, отмечают в Минздраве страны.Лиана Чумбуридзе была назначена на пост директора клиники недавно. Она сменила на посту Левана Гоподзе.Республиканская больница входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании.

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республиканская больница, грузия, минздрав, общество, новости