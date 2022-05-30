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День защиты детей 1 июня: программа развлечений от мэрии Тбилиси

День защиты детей 1 июня: программа развлечений от мэрии Тбилиси

На празднике детей ждет множество концертов, веселых мастер-классов и развлекательных программ 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T18:18+0400

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2022-05-30T18:18+0400

международный день защиты детей

грузия

новости

общество

тбилиси

развлечения

дети

культура

праздник

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси обещает в День защиты детей, который ежегодно отмечают в мире 1 июня, множество культурных и развлекательных мероприятий сразу в нескольких столичных парках - праздник продлится до 6 июня включительно.По случаю детского праздника Служба культуры, образования, спорта и молодежи мэрии Тбилиси, а также управления районов Сабуртало, Ваке и Надзаладеви совместно организуют празднование в трех крупных парках города – парке Васо Годзиашвили, Мзиури и в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе).В рамках мероприятий пройдут концерты детских студий, а в течение дня для детской аудитории запланированы различные мероприятия развлекательного характера. Детям будут бесплатно дарить сладости, а об их настроении позаботятся аниматоры, одетые в сказочных персонажей.Мэрия Тбилиси объявила и о начале Международного фестиваля детских и молодежных театров им. Г. Тодадзе с участием грузинских и зарубежных детских и молодежных театральных трупп, который пройдет с 1 по 6 июня в театре им. Думбадзе. А 4 июня в Тбилисском цирке пройдет и детский фестиваль. Посещение всех мероприятий бесплатное.Предлагаем подробную программу мероприятий на 1 июня:Парк Киквидзе – дневная программа с 16:00 до 21:00; концертная программа с 18:00 до 21:00:Сад Годзиашвили – дневная программа с 12:00 до 18:00:Парк Мзиури – дневная программа с 16:00 до 20:00:

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международный день защиты детей, грузия, новости, общество, тбилиси, развлечения, дети, культура, праздник