День защиты детей 1 июня: программа развлечений от мэрии Тбилиси
На празднике детей ждет множество концертов, веселых мастер-классов и развлекательных программ
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси обещает в День защиты детей, который ежегодно отмечают в мире 1 июня, множество культурных и развлекательных мероприятий сразу в нескольких столичных парках - праздник продлится до 6 июня включительно.
По случаю детского праздника Служба культуры, образования, спорта и молодежи мэрии Тбилиси, а также управления районов Сабуртало, Ваке и Надзаладеви совместно организуют празднование в трех крупных парках города – парке Васо Годзиашвили, Мзиури и в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе).
© photo : press-service of the Tbilisi City HallДень защиты детей - как его празднуют в столице Грузии
День защиты детей - как его празднуют в столице Грузии
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
В рамках мероприятий пройдут концерты детских студий, а в течение дня для детской аудитории запланированы различные мероприятия развлекательного характера. Детям будут бесплатно дарить сладости, а об их настроении позаботятся аниматоры, одетые в сказочных персонажей.
Мэрия Тбилиси объявила и о начале Международного фестиваля детских и молодежных театров им. Г. Тодадзе с участием грузинских и зарубежных детских и молодежных театральных трупп, который пройдет с 1 по 6 июня в театре им. Думбадзе. А 4 июня в Тбилисском цирке пройдет и детский фестиваль. Посещение всех мероприятий бесплатное.
Предлагаем подробную программу мероприятий на 1 июня:
Парк Киквидзе – дневная программа с 16:00 до 21:00; концертная программа с 18:00 до 21:00:
театр кукол;
шоу иллюзионистов;
шоу мыльных пузырей;
шоу клоунов;
шоу с азотом;
выставка-продажа детской литературы;
угол сказочника;
угол рисования и иллюстрации;
VR-пространство – с развлекательными и познавательными играми;
рисование на лице;
любимые детские сказочные персонажи;
до 10 детских развлекательных станций;
батут;
костюмированные выступления Театра движения;
бесплатные сладости;
фотозона-гифер;
аниматоры (любимые детские персонажи);
гигантский игрушечный динозавр (со звуковым эффектом);
зона питания.
Сад Годзиашвили – дневная программа с 12:00 до 18:00:
© Courtesy of Tbilisi City Hall День защиты детей
День защиты детей
© Courtesy of Tbilisi City Hall
концерт детей детского сада;
концерт школьников Сабурталинского района;
представление кукольного театра;
шоу мыльных пузырей;
шоу-программа иллюзиониста;
шоу клоунов;
шоу с азотом;
рисование на лице;
электроаттракционы;
гигантский игрушечный динозавр (со звуковым эффектом);
аниматоры (любимые детские персонажи).
Парк Мзиури – дневная программа с 16:00 до 20:00:
© photo: Sputnik / StringerДетский концерт в парке "Мзиури" в Международный день защиты детей
Детский концерт в парке "Мзиури" в Международный день защиты детей
© photo: Sputnik / Stringer
большой батут с горкой и аттракцион;
мастер-класс по созданию фигурок и животных из воздушных шаров;
забавные очки;
угол для рисования и лепки для детей;
мини гольф;
стол для аэрохоккея;
раскраска лица;
броски кольцом в цель;
угол для игры в магнитные дротики;
броски мяча в ворота;
сказочные персонажи;
бесплатная сахарная вата и попкорн;
детский концерт;
шоу иллюзионистов;
шоу клоунов;
шоу мыльных пузырей;
химическая лаборатория - "Шоу азота";
Сценический номер "Красавица и чудовище".