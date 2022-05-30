https://sputnik-georgia.ru/20220530/festival-narodnogo-tvorchestva-art-geni-proydet-v-tbilisi-v-iyule-266974915.html

Фестиваль народного творчества "Арт-Гени" пройдет в Тбилиси в июле

Фестиваль народного творчества "Арт-Гени" пройдет в Тбилиси в июле

На всенародном фестивале традиционно выступают знаменитая Нино Катамадзе и ансамбль "Сухишвили" 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T12:08+0400

2022-05-30T12:08+0400

2022-05-30T12:08+0400

арт-ген 2018

культура

грузия

новости

нино катамадзе

народный защитник грузии

музыка

фестиваль

"арт-гени" (art-geni)

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 15 по 24 июля.По традиции в программе фестиваля можно увидеть выставки народных ремесел, выступления мастеров фольклорных песен, инструментальной музыки, хореографии, кулинарии, а также концерты современных грузинских групп и исполнителей.Кстати, на "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное.Предлагаем подробную программу фестиваля:15 июля16 июля17 июля22 июля23 июля24 июляФестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.

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арт-ген 2018, культура, грузия, новости, нино катамадзе, народный защитник грузии, музыка, фестиваль, "арт-гени" (art-geni)