Фестиваль народного творчества "Арт-Гени" пройдет в Тбилиси в июле
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festivalФестиваль "Арт-Ген"
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival
На всенародном фестивале традиционно выступают знаменитая Нино Катамадзе и ансамбль "Сухишвили"
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 15 по 24 июля.
По традиции в программе фестиваля можно увидеть выставки народных ремесел, выступления мастеров фольклорных песен, инструментальной музыки, хореографии, кулинарии, а также концерты современных грузинских групп и исполнителей.
Кстати, на "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное.
Предлагаем подробную программу фестиваля:
18:00 - 00:00 Ежедневные выставки традиционного ремесла и современного искусства, зона вина и пива, а также еда.
15 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из регионов Самцхе-Джавахети и Имерети;
21:00 - 22:00 Концерт "Месхети";
22:30 Концерт Национального балета Грузии "Сухишвили".
Национальный балет "Сухишвили"
16 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из регионов Сванети и Самегрело;
21:00 - 22:00 Концерт "Гордела";
22:30 Главный концерт "Gaga Frani".
17 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из Гурии и Квемо Картли;
21:00 - 22:00 Концерт "Adilei";
22:30 Главный концерт "Reggaeon".
© photo: Gordela TSU Ансамбль "ТГУ - Гордела"
Ансамбль "ТГУ - Гордела"
© photo: Gordela TSU
22 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из регионов Мтхета-Мтианети и Шида Картли;
21:00 - 22:00 Концерт "Калило", ансамбль "Apkhazati";
22:30 Концерт Сандро Николадзе & band.
23 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из регионов Рача и Аджарии;
21:00 - 22:00 Concert "DZIRIANI";
22:30 Концерт Нино Катамадзе & band.
© Sputnik / Levan AvlabreliНино Катамадзе
Нино Катамадзе
© Sputnik / Levan Avlabreli
24 июля
19:00 - 21:00 Фольклорный концерт, гости из регионов Тушети и Кахети;
21:00 - 22:00 Концерт "BERIKACEBI";
Lela Tataraidze & "KESANE;
22:30 Концерт "33А".
Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.