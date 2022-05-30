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Крупный пожар уничтожил подстанцию на ГЭС близ Тбилиси – видео с места ЧП
Крупный пожар уничтожил подстанцию на ГЭС близ Тбилиси – видео с места ЧП
На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар. Его тушили более 20 пожарных расчетов. Смотрите в видео Sputnik... 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T12:52+0400
2022-05-30T12:52+0400
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По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются. Огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пожар, что происходит в мире, видео
Крупный пожар уничтожил подстанцию на ГЭС близ Тбилиси – видео с места ЧП
12:52 30.05.2022 (обновлено: 13:25 30.05.2022)
На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар. Его тушили более 20 пожарных расчетов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.
По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются. Огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.