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Крупный пожар уничтожил подстанцию на ГЭС близ Тбилиси – видео с места ЧП

Крупный пожар уничтожил подстанцию на ГЭС близ Тбилиси – видео с места ЧП

На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар. Его тушили более 20 пожарных расчетов. Смотрите в видео Sputnik... 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T12:52+0400

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По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются. Огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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