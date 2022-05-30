https://sputnik-georgia.ru/20220530/lunnyy-kalendar-na-iyun-2022-blagopriyatnye-dni-266982093.html

Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, которая влияет на все живое - один из древнейших на Земле

2022-05-30T16:16+0400

2022-05-30T16:16+0400

2022-05-30T16:16+0400

лунный календарь

справки

луна

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Со временем лунный календарь стал настоящим предсказателем и помогает людям организовывать и планировать свою жизнь.Многие выбирают дни, благоприятные для свадьбы, шопинга, посевных работ, посещения салона красоты и так далее, пользуясь лунным календарем.Какие дни в июне 2022 года благоприятны, в соответствии с лунным календарем, для свадьбы, стрижки или любой другой деятельности, читайте в материале Sputnik Грузия.Благоприятные дни в июнеДля свадьбы и венчания благоприятные дни в июне – 4, 8, 9, 14, 15, 20, 25 и 26 число. Неблагоприятные: 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24 и 28 числа. Остальные дни в июне для свадьбы и венчания – нейтральны.Самые благоприятные дни, по лунному календарю, для смены места работы – 8, 12, 19, 20, 23 и 26 июня, а 1, 3, 10, 11, 18, 25 и 28 числа от радикальных перемен лучше воздержаться.Для новых начинаний самые благоприятные дни в июне – 8, 12, 19 и 26 числа. В эти дни можно смело приступать к реализации планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 25 и 28 июня могут завершиться неудачно.Для бизнеса или открытия нового дела благоприятные дни в июне: 2, 4, 8, 11, 12, 19, 20, 23, 26 и 27 число. Крайне нежелательное время для бизнес-деятельности 10, 13, 22 и 28 июня.Благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности покупки, продажи, аренды и обмена: 6, 8, 12, 15, 19, 20, 23, 24 и 27 июня. Самые неблагоприятные: 1, 3, 10, 18, 21, 25 и 28 июня.Для занятий научной деятельностью, по лунному календарю, благоприятные дни – 4, 8, 9, 12, 18, 19, 21 и 27 июня, а самые неблагоприятные – 1 и 3 июня.Самые благоприятные дни для творчества: 4, 11, 12, 19 и 27 июня, а неблагоприятные – 1, 3, 10, 22 и 28 июня.По лунному календарю, для ремонта, уборки и других домашних дел самые благоприятные дни: 2, 8, 14, 19, 20 и 28 июня. От проведения таких работ в июне лучше отказаться 1, 3, 10, 11 и 15 июня.В июне самые благоприятные дни для отдыха: 2, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24 и 29 числа. Категорически противопоказано отдыхать 1, 3, 12 и 22 июня.Лунный календарь июня предрасполагает к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки следует исключить только 18 июня.Спорить или выяснять отношения в июне можно 4, 5, 9, 19, 20, 21, 26 и 27 числа. В остальные дни любые "разборки" лунный календарь советует отложить на более благоприятный период.Благоприятные дни для стрижкиЛюбую женщину украшают длинные и красивые волосы. На рост и качество волос влияет движение Луны, а рекомендации лунного календаря помогут правильно за ними ухаживать и своевременно питать.По лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос 3, 9, 20 и 26 июня. Благоприятны для посещения салона красоты также 10, 11, 15 и 28 июня.По лунному календарю, стрижка на растущую Луну в благоприятные дни будет способствовать укреплению корней, улучшению их состояния и росту.На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни по лунному календарю укрепит корни волос, но замедлит их рост.От проведения экспериментов и стрижки, по лунному календарю, лучше воздержаться 2, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 27 и 29 июня.Материал подготовлен на основе открытых источников

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лунный календарь, справки , луна