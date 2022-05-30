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"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС
"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T13:29+0400
2022-05-30T13:29+0400
2022-05-30T13:35+0400
ираклий кобахидзе
грузия
политика
новости
ника гварамия
михаил саакашвили
тея цулукиани
украина
молдова
брюссель
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Евросоюза нет никаких причин отказать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, тем более, если статус кандидата будет присвоен Украине и Молдове, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.С этими показателями Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, которые уже имеют статус страны-кандидата, отметил Кобахидзе.При этом он напомнил, что присвоение статуса страны-кандидата не возлагает на ЕС обязательство выделить Грузии дополнительное финансирование. Кроме того, после присвоения статуса кандидата, ЕС также не берет на себя никакой ответственности принять страну в Евросоюз в определенные сроки."В условиях, когда статус кандидата ни в плане финансирования, ни в плане членства не возлагает никаких обязательств на ЕС, непонятно, почему должны отказать государству Грузии и грузинскому народу в этом статусе, когда наша страна и власти выделяются и в плане выполнения обязательств, связанных с членством", – заявил Кобахидзе.По его словам, отказ Евросоюза был бы нелогичным решением. "Со стороны Евросоюза это было бы таким же алогичным решением, каким было решение украинских властей отозвать посла из Грузии", – подчеркнул он.При этом, Кобахидзе назвал смешными разговоры о том, что ЕС может отказать Грузии в присвоении статуса страны-кандидата из-за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала Ники Гварамия или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он отметил, что данная версия "серьезно не рассматривается".В контексте Саакашвили, Кобахидзе также напомнил, что уголовные дела в отношении экс-президента возбуждены как на Украине, так и в Молдове."Расчет радикалов и их иностранных лоббистов простой. Грузия не должна получить статус кандидата, за этим должно последовать общественное волнение, переворот власти "Национальных движением" и втягивание Грузии в войну. Мы даем обществу обещание, что этот сценарий в Грузии не будет осуществлен", – сказал Кобахидзе.Правительство Грузии не допустит в стране ни беспорядков, ни войны, подчеркнул он. "Всем, у кого есть противоположенные цели, будет дан должный ответ со стороны общества и власти", – добавил Кобахидзе.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности властям на пути интеграции в Евросоюз.В середине мая часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.В ответ Кобахидзе обвинил часть европарламентариев в покровительстве "Нацдвижения".
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"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС
13:29 30.05.2022 (обновлено: 13:35 30.05.2022)
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Евросоюза нет никаких причин отказать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, тем более, если статус кандидата будет присвоен Украине и Молдове, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.
"Грузия по всем параметрам опережает обе страны-аппликанта и этого никто не может отрицать. В том числе Грузия уже выполнила 45% обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации, что является беспрецедентным результатом", – сказал Кобахидзе на брифинге.
С этими показателями Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, которые уже имеют статус страны-кандидата, отметил Кобахидзе.
При этом он напомнил, что присвоение статуса страны-кандидата не возлагает на ЕС обязательство выделить Грузии дополнительное финансирование. Кроме того, после присвоения статуса кандидата, ЕС также не берет на себя никакой ответственности принять страну в Евросоюз в определенные сроки.
"В условиях, когда статус кандидата ни в плане финансирования, ни в плане членства не возлагает никаких обязательств на ЕС, непонятно, почему должны отказать государству Грузии и грузинскому народу в этом статусе, когда наша страна и власти выделяются и в плане выполнения обязательств, связанных с членством", – заявил Кобахидзе.
По его словам, отказ Евросоюза был бы нелогичным решением. "Со стороны Евросоюза это было бы таким же алогичным решением, каким было решение украинских властей отозвать посла из Грузии", – подчеркнул он.
При этом, Кобахидзе назвал смешными разговоры о том, что ЕС может отказать Грузии в присвоении статуса страны-кандидата из-за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала Ники Гварамия или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он отметил, что данная версия "серьезно не рассматривается".
В контексте Саакашвили, Кобахидзе также напомнил, что уголовные дела в отношении экс-президента возбуждены как на Украине, так и в Молдове.
"Несмотря на это "партия войны" (прим. основанная Саакашвили самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение") и ее иностранные лоббисты почему-то не теряют надежду и активно борются для того, чтобы Грузия не получила статус страны-кандидата", – заявил Кобахидзе.
"Расчет радикалов и их иностранных лоббистов простой. Грузия не должна получить статус кандидата, за этим должно последовать общественное волнение, переворот власти "Национальных движением" и втягивание Грузии в войну. Мы даем обществу обещание, что этот сценарий в Грузии не будет осуществлен", – сказал Кобахидзе.
Правительство Грузии не допустит в стране ни беспорядков, ни войны, подчеркнул он. "Всем, у кого есть противоположенные цели, будет дан должный ответ со стороны общества и власти", – добавил Кобахидзе.
Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.
Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности властям на пути интеграции в Евросоюз.
В середине мая часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.
В ответ Кобахидзе обвинил часть европарламентариев в покровительстве "Нацдвижения".