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"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС
"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T13:29+0400
2022-05-30T13:35+0400
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Евросоюза нет никаких причин отказать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, тем более, если статус кандидата будет присвоен Украине и Молдове, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.С этими показателями Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, которые уже имеют статус страны-кандидата, отметил Кобахидзе.При этом он напомнил, что присвоение статуса страны-кандидата не возлагает на ЕС обязательство выделить Грузии дополнительное финансирование. Кроме того, после присвоения статуса кандидата, ЕС также не берет на себя никакой ответственности принять страну в Евросоюз в определенные сроки."В условиях, когда статус кандидата ни в плане финансирования, ни в плане членства не возлагает никаких обязательств на ЕС, непонятно, почему должны отказать государству Грузии и грузинскому народу в этом статусе, когда наша страна и власти выделяются и в плане выполнения обязательств, связанных с членством", – заявил Кобахидзе.По его словам, отказ Евросоюза был бы нелогичным решением. "Со стороны Евросоюза это было бы таким же алогичным решением, каким было решение украинских властей отозвать посла из Грузии", – подчеркнул он.При этом, Кобахидзе назвал смешными разговоры о том, что ЕС может отказать Грузии в присвоении статуса страны-кандидата из-за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала Ники Гварамия или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он отметил, что данная версия "серьезно не рассматривается".В контексте Саакашвили, Кобахидзе также напомнил, что уголовные дела в отношении экс-президента возбуждены как на Украине, так и в Молдове."Расчет радикалов и их иностранных лоббистов простой. Грузия не должна получить статус кандидата, за этим должно последовать общественное волнение, переворот власти "Национальных движением" и втягивание Грузии в войну. Мы даем обществу обещание, что этот сценарий в Грузии не будет осуществлен", – сказал Кобахидзе.Правительство Грузии не допустит в стране ни беспорядков, ни войны, подчеркнул он. "Всем, у кого есть противоположенные цели, будет дан должный ответ со стороны общества и власти", – добавил Кобахидзе.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности властям на пути интеграции в Евросоюз.В середине мая часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.В ответ Кобахидзе обвинил часть европарламентариев в покровительстве "Нацдвижения".
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ираклий кобахидзе, грузия, политика, новости, ника гварамия, михаил саакашвили, тея цулукиани, украина, молдова, брюссель, еврокомиссия, грузинская мечта, единое нацдвижение

"Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС

13:29 30.05.2022 (обновлено: 13:35 30.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Евросоюза нет никаких причин отказать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, тем более, если статус кандидата будет присвоен Украине и Молдове, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.

"Грузия по всем параметрам опережает обе страны-аппликанта и этого никто не может отрицать. В том числе Грузия уже выполнила 45% обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации, что является беспрецедентным результатом", – сказал Кобахидзе на брифинге.

С этими показателями Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, которые уже имеют статус страны-кандидата, отметил Кобахидзе.
При этом он напомнил, что присвоение статуса страны-кандидата не возлагает на ЕС обязательство выделить Грузии дополнительное финансирование. Кроме того, после присвоения статуса кандидата, ЕС также не берет на себя никакой ответственности принять страну в Евросоюз в определенные сроки.
"В условиях, когда статус кандидата ни в плане финансирования, ни в плане членства не возлагает никаких обязательств на ЕС, непонятно, почему должны отказать государству Грузии и грузинскому народу в этом статусе, когда наша страна и власти выделяются и в плане выполнения обязательств, связанных с членством", – заявил Кобахидзе.
© Government of GeorgiaИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2022
Ираклий Кобахидзе
© Government of Georgia
По его словам, отказ Евросоюза был бы нелогичным решением. "Со стороны Евросоюза это было бы таким же алогичным решением, каким было решение украинских властей отозвать посла из Грузии", – подчеркнул он.
При этом, Кобахидзе назвал смешными разговоры о том, что ЕС может отказать Грузии в присвоении статуса страны-кандидата из-за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала Ники Гварамия или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он отметил, что данная версия "серьезно не рассматривается".
В контексте Саакашвили, Кобахидзе также напомнил, что уголовные дела в отношении экс-президента возбуждены как на Украине, так и в Молдове.

"Несмотря на это "партия войны" (прим. основанная Саакашвили самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение") и ее иностранные лоббисты почему-то не теряют надежду и активно борются для того, чтобы Грузия не получила статус страны-кандидата", – заявил Кобахидзе.

"Расчет радикалов и их иностранных лоббистов простой. Грузия не должна получить статус кандидата, за этим должно последовать общественное волнение, переворот власти "Национальных движением" и втягивание Грузии в войну. Мы даем обществу обещание, что этот сценарий в Грузии не будет осуществлен", – сказал Кобахидзе.
Правительство Грузии не допустит в стране ни беспорядков, ни войны, подчеркнул он. "Всем, у кого есть противоположенные цели, будет дан должный ответ со стороны общества и власти", – добавил Кобахидзе.
Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.
Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности властям на пути интеграции в Евросоюз.
В середине мая часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.
В ответ Кобахидзе обвинил часть европарламентариев в покровительстве "Нацдвижения".
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