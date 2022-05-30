https://sputnik-georgia.ru/20220530/novye-infektsii-budut-voznikat-vsegda---glavnyy-infektsionist-gruzii-266984663.html

"Новые инфекции будут возникать всегда" - главный инфекционист Грузии

"Новые инфекции будут возникать всегда" - главный инфекционист Грузии

Люди не должны паниковать, а смириться и научиться с этим жить, говорит ведущий инфекционист страны 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T17:24+0400

2022-05-30T17:24+0400

2022-05-30T17:24+0400

тенгиз церцвадзе

грузия

общество

новости

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Появление инфекций является закономерностью природы и поэтому в мире всегда будут возникать новые вирусы, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По словам врача, люди должны научиться не паниковать и без острого реагирования управлять всеми этими инфекциями.Вслед за коронавирусом мир заговорил о новой вспышке - оспы обезьян. Однако вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.Специалистов тревожит тот факт, что, если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.В Грузии случаи данного вируса не выявлены. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии призывает граждан к спокойствию и отмечает, что остановить оспу в современных условиях несложно, потому что она не такая заразная, каким был коронавирус.Национальный центр по контролю заболеваний Грузии уже закупил специальные ПЦР-тесты, с помощью которых удастся выявить данный вирус.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тенгиз церцвадзе, грузия, общество, новости