https://sputnik-georgia.ru/20220530/poeta-davida-magradze-nagradili-v-italii-266992412.html

Поэта Давида Маградзе наградили в Италии

Поэта Давида Маградзе наградили в Италии

Главный приз журнала "За поэзию нашего времени" был вручен поэту в Боргоманеро 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T20:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Известный грузинский поэт, автор государственного гимна Грузии Давид Маградзе удостоен главной премии Международного журнала Atelier в Италии.Журнал Atelier выходит каждые три месяца и посвящен современной литературе. У него две редакции: одна работает с ежеквартальным бумажным журналом, а другая занимается электронной версией журнала.Главный приз журнала "За поэзию нашего времени" был вручен поэту 28 мая, в городе Боргоманеро (Италия).На церемонии награждения стихотворения лауреата прозвучали в исполнении не только самого автора, но и известного итальянского артиста театра и кино Джулио Греко. Английский перевод принадлежит Габриэлю Грифину, а итальянский – Нуну Геладзе.Грузинский поэт и общественный деятель Давид Маградзе родился в 1962 году в Тбилиси, в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".В поэзии Маградзе дебютировал в 1980-х. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента. В 1997- 2010 годах Маградзе был президентом грузинского ПЕН-клуба.Награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки. К Нобелевской премии в области литературы Маградзе был представлен уже два раза.

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