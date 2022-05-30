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Политолог назвал самую антизападную политическую партию Грузии - видео
Политолог назвал самую антизападную политическую партию Грузии - видео
Более антизападной политической партии, чем "Единое национальное движение", в Грузии нет, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в интервью... 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T22:06+0400
2022-05-30T22:06+0400
2022-05-30T22:20+0400
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Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от прозападного внешнеполитического курса и утверждает, что это станет препятствием для страны в получении статуса кандидата на членство в ЕС. Однако политолог Петре Мамрадзе считает, что подобные высказывания со стороны представителей "Единого нацдвижения" сами не выдерживают критики. "Более антизападной, антиевропейской политической силы, чем Саакашвили и его сообщники в Грузии ("Единое нацдвижение"), нет и быть не могло", - заявил Мамрадзе.В свою очередь, представители правящей партии страны "Грузинская мечта" заявляют, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, видео-новости из грузии, эксклюзив sputnik грузия, видео
Политолог назвал самую антизападную политическую партию Грузии - видео
22:06 30.05.2022 (обновлено: 22:20 30.05.2022)
Более антизападной политической партии, чем "Единое национальное движение", в Грузии нет, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в интервью Sputnik Грузия
Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от прозападного внешнеполитического курса и утверждает, что это станет препятствием для страны в получении статуса кандидата на членство в ЕС. Однако политолог Петре Мамрадзе считает, что подобные высказывания со стороны представителей "Единого нацдвижения" сами не выдерживают критики.
"Более антизападной, антиевропейской политической силы, чем Саакашвили и его сообщники в Грузии ("Единое нацдвижение"), нет и быть не могло", - заявил Мамрадзе.
В свою очередь, представители правящей партии страны "Грузинская мечта" заявляют, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.