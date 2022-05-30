https://sputnik-georgia.ru/20220530/politolog-nazval-samuyu-antizapadnuyu-politicheskuyu-partiyu-gruzii---video-266997825.html

Политолог назвал самую антизападную политическую партию Грузии - видео

Политолог назвал самую антизападную политическую партию Грузии - видео

Более антизападной политической партии, чем "Единое национальное движение", в Грузии нет, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в интервью... 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T22:06+0400

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Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от прозападного внешнеполитического курса и утверждает, что это станет препятствием для страны в получении статуса кандидата на членство в ЕС. Однако политолог Петре Мамрадзе считает, что подобные высказывания со стороны представителей "Единого нацдвижения" сами не выдерживают критики. "Более антизападной, антиевропейской политической силы, чем Саакашвили и его сообщники в Грузии ("Единое нацдвижение"), нет и быть не могло", - заявил Мамрадзе.В свою очередь, представители правящей партии страны "Грузинская мечта" заявляют, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.

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