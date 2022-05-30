https://sputnik-georgia.ru/20220530/prezident-gruzii-prizvala-partii-k-edinstvu-266977685.html
Президент Грузии призвала партии к единству
Президент Грузии призвала партии к единству
Мир меняется очень стремительно, и для безопасности маленьких стран необходимо единство, отметила президент 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T12:32+0400
2022-05-30T12:32+0400
2022-05-30T13:23+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
карл харцель
тбилиси
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265868328_0:590:1600:1490_1920x0_80_0_0_9f44e02ab27d66d45ef42c93fcaa8cdc.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузии необходимо единство для того, чтобы страна "встала на свое место", а люди почувствовали защищенность, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Глава государства сделала заявление на открытии конференции "Новая архитектура безопасности в Европе и ее влияние на Грузию" в Тбилиси. По ее словам, в маленькой стране, которая не чувствует себя достаточно защищенной, есть большая потребность в объединении."Как только ты видишь, как меняется мир вокруг тебя – появляются новые вызовы, новые возможности, новая архитектура, но никто не знает, какой она будет", – сказал Зурабишвили.Президент подчеркнула, что главные изменения происходят после больших кризисов и войн, после переоценки сбытый и поиска новых форм безопасности."Так в свое время были созданы Организация Объединенных Наций, Европейский союз и НАТО, и сегодня мы все еще ждем обновления этих организаций", – сказала президент.На открытии конференции также выступил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В мероприятии принимают участие представители политических партий, главы дипмиссий и международных организаций, представители гражданского сектора и научных кругов.
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265868328_0:589:1600:1789_1920x0_80_0_0_93d1e2edf7b9440f9f17f31d156c00c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , карл харцель, тбилиси, европа, нато
Президент Грузии призвала партии к единству
12:32 30.05.2022 (обновлено: 13:23 30.05.2022)
Мир меняется очень стремительно, и для безопасности маленьких стран необходимо единство, отметила президент
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузии необходимо единство для того, чтобы страна "встала на свое место", а люди почувствовали защищенность, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава государства сделала заявление на открытии конференции "Новая архитектура безопасности в Европе и ее влияние на Грузию" в Тбилиси.
"Для того, чтобы Грузия встала на свое место, необходимо единство. Это заказ общества. Политические силы, может быть, пока не осознали это, потому что у общества не всегда есть средства донести свой заказ до политической партии, чтобы его голос был услышан", – заявила Зурабишвили.
По ее словам, в маленькой стране, которая не чувствует себя достаточно защищенной, есть большая потребность в объединении.
"Как только ты видишь, как меняется мир вокруг тебя – появляются новые вызовы, новые возможности, новая архитектура, но никто не знает, какой она будет", – сказал Зурабишвили.
Президент подчеркнула, что главные изменения происходят после больших кризисов и войн, после переоценки сбытый и поиска новых форм безопасности.
"Так в свое время были созданы Организация Объединенных Наций, Европейский союз и НАТО, и сегодня мы все еще ждем обновления этих организаций", – сказала президент.
На открытии конференции также выступил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В мероприятии принимают участие представители политических партий, главы дипмиссий и международных организаций, представители гражданского сектора и научных кругов.