https://sputnik-georgia.ru/20220530/prezident-gruzii-prizvala-partii-k-edinstvu-266977685.html

Президент Грузии призвала партии к единству

Президент Грузии призвала партии к единству

Мир меняется очень стремительно, и для безопасности маленьких стран необходимо единство, отметила президент 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T12:32+0400

2022-05-30T12:32+0400

2022-05-30T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузии необходимо единство для того, чтобы страна "встала на свое место", а люди почувствовали защищенность, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Глава государства сделала заявление на открытии конференции "Новая архитектура безопасности в Европе и ее влияние на Грузию" в Тбилиси. По ее словам, в маленькой стране, которая не чувствует себя достаточно защищенной, есть большая потребность в объединении."Как только ты видишь, как меняется мир вокруг тебя – появляются новые вызовы, новые возможности, новая архитектура, но никто не знает, какой она будет", – сказал Зурабишвили.Президент подчеркнула, что главные изменения происходят после больших кризисов и войн, после переоценки сбытый и поиска новых форм безопасности."Так в свое время были созданы Организация Объединенных Наций, Европейский союз и НАТО, и сегодня мы все еще ждем обновления этих организаций", – сказала президент.На открытии конференции также выступил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В мероприятии принимают участие представители политических партий, главы дипмиссий и международных организаций, представители гражданского сектора и научных кругов.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , карл харцель, тбилиси, европа, нато