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Президент вручила главе Грузинской католической ассоциации Стамбула Орден Золотого руна
Президент вручила главе Грузинской католической ассоциации Стамбула Орден Золотого руна
Церемония награждения состоялась в столичном дворце Орбелиани 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T13:48+0400
2022-05-30T13:48+0400
2022-05-30T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила председателя Грузинской католической ассоциации Стамбула Пола Зазадзе "Орденом Золотого руна".Награду Зурабишвили передала Зазадзе за популяризацию грузинской культуры за рубежом, за сохранение культурно-историческое наследия, а также оказание помощи грузинским эмигрантам. Церемония награждения состоялась во дворце Орбелиани.Зурабишвили поблагодарила Зазадзе и его семью за особый вклад, внесенный ими в сохранение грузинского культурного и исторического наследия, и самоотверженный труд для страны и народа.Президент также выразила сожаление в связи с тем, что грузинское общество до сих пор не знает, какое сокровище там хранится. И в том, что это сокровище есть и дошло до наших дней, заслуга семьи Зазадзе, отметила Саломе Зурабишвили."Если бы не было семьи Зазадзе и вашего отца, наверное, все это бы потерялось. Эта награда принадлежит деятельности вашего отца и всей вашей семьи, и является знаком того, что Грузия ценит ваш вклад в сохранении грузинского культурного наследия и грузинской католической церкви", – сказала Зурабишвили.Президент Грузии подчеркнула, что грузинская католическая церковь является большой частью истории страны. По ее словам, очень важно, что грузинская католическая церковь на протяжении лет существовала и существует в грузинской культурной жизни."Нельзя забыть эту часть нашей страны и культуры, и не дать ей то место, которое она должна иметь в нашей стране. Я счастлива, что сегодня могу от имени грузинского народа и государства передать вам эту награду", – сказала Зурабишвили.В свою очередь, Пол Зазадзе, который специально к этому дню приехал из Стамбула в Тбилиси, поблагодарил Зурабишвили за награду.По его словам, его семья взяла на себя большую ответственность – спасти, сохранить и обогатить религиозную, культурную грузинскую сокровищницу."У нас очень богатая библиотека, в ней около 80 тысяч книг, документов, картин и писем, которые мы хотим сделать полезными для культуры и истории Грузии", – добавил Зазадзе.Три поколения семьи Зазадзе, эмигрировавшей в Турцию, в течение многих лет собирали архивы и эпистолярные памятники грузинских католических священников, уникальные научные материалы в плане лингвистики и истории, которые хранятся в фонде турецко-грузинской культуры и образования. Фондом руководит семья Зазадзе.
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саломе зурабишвили , грузия, новости, стамбул, тбилиси, турция, культура
Президент вручила главе Грузинской католической ассоциации Стамбула Орден Золотого руна
Церемония награждения состоялась в столичном дворце Орбелиани
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила председателя Грузинской католической ассоциации Стамбула Пола Зазадзе "Орденом Золотого руна".
Награду Зурабишвили передала Зазадзе за популяризацию грузинской культуры за рубежом, за сохранение культурно-историческое наследия, а также оказание помощи грузинским эмигрантам. Церемония награждения состоялась во дворце Орбелиани.
Зурабишвили поблагодарила Зазадзе и его семью за особый вклад, внесенный ими в сохранение грузинского культурного и исторического наследия, и самоотверженный труд для страны и народа.
"Эта награда очень символическая, поскольку ваша семья заслужила ее с того периода, когда переселилась в Стамбул и стала покровительницей грузинской обители. Эта обитель реально является сокровищем Грузии в Стамбуле, поскольку она хранит множество рукописей и книг", – заявила Зурабишвили.
Президент также выразила сожаление в связи с тем, что грузинское общество до сих пор не знает, какое сокровище там хранится. И в том, что это сокровище есть и дошло до наших дней, заслуга семьи Зазадзе, отметила Саломе Зурабишвили.
"Если бы не было семьи Зазадзе и вашего отца, наверное, все это бы потерялось. Эта награда принадлежит деятельности вашего отца и всей вашей семьи, и является знаком того, что Грузия ценит ваш вклад в сохранении грузинского культурного наследия и грузинской католической церкви", – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии подчеркнула, что грузинская католическая церковь является большой частью истории страны. По ее словам, очень важно, что грузинская католическая церковь на протяжении лет существовала и существует в грузинской культурной жизни.
"Нельзя забыть эту часть нашей страны и культуры, и не дать ей то место, которое она должна иметь в нашей стране. Я счастлива, что сегодня могу от имени грузинского народа и государства передать вам эту награду", – сказала Зурабишвили.
В свою очередь, Пол Зазадзе, который специально к этому дню приехал из Стамбула в Тбилиси, поблагодарил Зурабишвили за награду.
"Для меня большая честь получить эту уникальную награду, которая вручена мне за то, что уже три поколения моей семьи и фонд в Стамбуле делают для грузино-католической церкви и грузинского общества", – отметил Зазадзе.
По его словам, его семья взяла на себя большую ответственность – спасти, сохранить и обогатить религиозную, культурную грузинскую сокровищницу.
"У нас очень богатая библиотека, в ней около 80 тысяч книг, документов, картин и писем, которые мы хотим сделать полезными для культуры и истории Грузии", – добавил Зазадзе.
Три поколения семьи Зазадзе, эмигрировавшей в Турцию, в течение многих лет собирали архивы и эпистолярные памятники грузинских католических священников, уникальные научные материалы в плане лингвистики и истории, которые хранятся в фонде турецко-грузинской культуры и образования. Фондом руководит семья Зазадзе.