https://sputnik-georgia.ru/20220530/prezident-vruchila-glave-gruzinskoy-katolicheskoy-assotsiatsii-stambula-orden-zolotogo-runa-266979096.html

Президент вручила главе Грузинской католической ассоциации Стамбула Орден Золотого руна

Президент вручила главе Грузинской католической ассоциации Стамбула Орден Золотого руна

Церемония награждения состоялась в столичном дворце Орбелиани 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T13:48+0400

2022-05-30T13:48+0400

2022-05-30T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила председателя Грузинской католической ассоциации Стамбула Пола Зазадзе "Орденом Золотого руна".Награду Зурабишвили передала Зазадзе за популяризацию грузинской культуры за рубежом, за сохранение культурно-историческое наследия, а также оказание помощи грузинским эмигрантам. Церемония награждения состоялась во дворце Орбелиани.Зурабишвили поблагодарила Зазадзе и его семью за особый вклад, внесенный ими в сохранение грузинского культурного и исторического наследия, и самоотверженный труд для страны и народа.Президент также выразила сожаление в связи с тем, что грузинское общество до сих пор не знает, какое сокровище там хранится. И в том, что это сокровище есть и дошло до наших дней, заслуга семьи Зазадзе, отметила Саломе Зурабишвили."Если бы не было семьи Зазадзе и вашего отца, наверное, все это бы потерялось. Эта награда принадлежит деятельности вашего отца и всей вашей семьи, и является знаком того, что Грузия ценит ваш вклад в сохранении грузинского культурного наследия и грузинской католической церкви", – сказала Зурабишвили.Президент Грузии подчеркнула, что грузинская католическая церковь является большой частью истории страны. По ее словам, очень важно, что грузинская католическая церковь на протяжении лет существовала и существует в грузинской культурной жизни."Нельзя забыть эту часть нашей страны и культуры, и не дать ей то место, которое она должна иметь в нашей стране. Я счастлива, что сегодня могу от имени грузинского народа и государства передать вам эту награду", – сказала Зурабишвили.В свою очередь, Пол Зазадзе, который специально к этому дню приехал из Стамбула в Тбилиси, поблагодарил Зурабишвили за награду.По его словам, его семья взяла на себя большую ответственность – спасти, сохранить и обогатить религиозную, культурную грузинскую сокровищницу."У нас очень богатая библиотека, в ней около 80 тысяч книг, документов, картин и писем, которые мы хотим сделать полезными для культуры и истории Грузии", – добавил Зазадзе.Три поколения семьи Зазадзе, эмигрировавшей в Турцию, в течение многих лет собирали архивы и эпистолярные памятники грузинских католических священников, уникальные научные материалы в плане лингвистики и истории, которые хранятся в фонде турецко-грузинской культуры и образования. Фондом руководит семья Зазадзе.

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саломе зурабишвили , грузия, новости, стамбул, тбилиси, турция, культура