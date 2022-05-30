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Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки
Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки
Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T13:06+0400
2022-05-30T13:06+0400
2022-05-30T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Работники заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" с 6 утра 31 мая начинают бессрочную и масштабную забастовку, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе Профсоюзов.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.В качестве локации участники забастовки выбрали двор первого завода по разливу минеральной воды в Боржоми.Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании.DS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы.При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.
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боржоми, "боржоми", новости, грузия, экономика, акции протеста
Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки
Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik.
Работники заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" с 6 утра 31 мая начинают бессрочную и масштабную забастовку, рассказали Sputnik Грузия
в пресс-службе Профсоюзов.
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.
В качестве локации участники забастовки выбрали двор первого завода по разливу минеральной воды в Боржоми.
Основные требования участников забастовки остаются прежними: вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты, восстановить прежние условия труда, повысить зарплату на 25%, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить тех лиц, которые участвовали в запугивании персонала.
Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании.
DS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии.
Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы.
При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.