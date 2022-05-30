https://sputnik-georgia.ru/20220530/rabotniki-zavodov-borzhomi-anonsiruyut-nachalo-bessrochnoy-zabastovki-266980309.html

Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки

Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки

Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T13:06+0400

2022-05-30T13:06+0400

2022-05-30T13:06+0400

боржоми

"боржоми"

новости

грузия

экономика

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Работники заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" с 6 утра 31 мая начинают бессрочную и масштабную забастовку, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе Профсоюзов.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.В качестве локации участники забастовки выбрали двор первого завода по разливу минеральной воды в Боржоми.Масштабная забастовка пройдет на фоне переговоров, которые ведет правительство Грузии с руководством IDS Borjomi Internationa о передаче им части доли компании.DS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы.При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.

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боржоми, "боржоми", новости, грузия, экономика, акции протеста