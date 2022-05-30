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Сакребуло Батуми возглавил депутат от "Грузинской мечты"

Сакребуло Батуми возглавил депутат от "Грузинской мечты"

На заседании не присутствовали депутаты от оппозиционных партий 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T16:48+0400

2022-05-30T16:48+0400

2022-05-30T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мажоритарный депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе стал председателем сакребуло города Батуми, сообщает пресс-служба совещательного органа.Его кандидатуру поддержали 18 из 35 депутатов. На заседании не присутствовали представители самой крупной оппозиционной партии - "Единое национальное движение". В голосовании также не принимали участие представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и "Лело".На заседании также были избраны заместители председателя сакребуло. Первым замом стал бывший соратник Гахария - Ираклий Тавдгиридзе, который попал в совещательный орган по избирательному списку партии "Для Грузии", однако вскоре после местных выборов - 29 октября, покинул ее ряды.Заместителями председателя сакребуло также стали депутаты от "Грузинской мечты" - Наталия Зоидзе и Зураб Накаидзе.Сегодня же депутат от партии "Лело" Ираклий Купрадзе покинул ряды совещательного органа по собственному желанию. Его заменит следующий в партийном списке – Важа Дарчия.Поправки заработалиРабота совещательного органа Батуми была фактически парализована после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии осенью 2021 года. Чтобы решить кризис в сакребуло Батуми, правящей партии пришлось внести поправки в Избирательный кодекс.Отныне полномочия избранных депутатов, которым предстоит сменить выбывших членов сакребуло, будут утверждаться без согласия самого сакребуло. В случае промежуточных выборов избранный по мажоритарной системе депутат вступит в свои полномочия через 14 дней после опубликования итогового протокола, а если речь идет о замене депутата, избранного по пропорциональной системе, то следующий из партийного списка кандидат станет депутатом через 14 дней после издания председателем избирательной комиссии соответствующего акта.До этого времени избранный по итогам промежуточных выборов кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе не мог вступить в полномочия, так как оппозиция игнорировала заседания сакребуло, а у правящей партии не хватало голосов для того, чтобы сакребуло Батуми было правомочно принимать решения.У "Грузинской мечты" было 16 из 35 мест в сакребуло. А Джинчарадзе мог пополнить ряды правящей партии в сакребуло только после признания его полномочий. Для этого нужно было собрать кворум, то есть на заседании должны были присутствовать как минимум 18 депутатов. Сделать это не удавалось из-за бойкота оппозиции.В совещательном органе Батуми у оппозиции 17 мест: "Нацдвижение" – 14 мандатов, партия Гахария – два, "Лело для Грузии" – один. В сакребуло также есть один независимый депутат, который был избран от партии "Для Грузии", но вскоре покинул ее.

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грузия, политика, новости, георгий гахария, батуми, грузинская мечта