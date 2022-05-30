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Сильный пожар произошел ночью на старейшей ГЭС Грузии
Сильный пожар произошел ночью на старейшей ГЭС Грузии
В результате пожара сгорело шесть силовых трансформаторов, но ни щит управления, ни машинное отделение станции не пострадали 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T08:02+0400
2022-05-30T08:02+0400
2022-05-30T08:28+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар.По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются."Пожар был оперативно обнаружен дежурным персоналом ГЭС и прибывшие пожарные расчеты спасательной службы в короткие сроки приступили к локализации и тушению пожара", – говорится в заявлении компании.В документе подчеркивается, что огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.Крупный пожар на ГЭС в Западной Грузии: кадры с места ЧП >>Земо-Авчальская ГЭС (ЗАГЭС) была построена в 1927 году и является старейшей ГЭС в Грузии. Станция расположена на реке Кура в 20 километрах от Тбилиси. Мощность ГЭС – 42,8 МВт, среднегодовая выработка – 203 млн кВт·ч.
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, energo-pro georgia, пожар, гэс
Сильный пожар произошел ночью на старейшей ГЭС Грузии
08:02 30.05.2022 (обновлено: 08:28 30.05.2022)
В результате пожара сгорело шесть силовых трансформаторов, но ни щит управления, ни машинное отделение станции не пострадали
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.
"Был очень сильный пожар. Сгорело шесть трансформаторов. На место прибыли до 20 пожарно-спасательных расчетов. Пожар был потушен за один час. Причины выяснят соответствующие службы", – заявил начальник Главного пожарно-спасательного управления Службы по чрезвычайным ситуациям Георгий Гергаули в эфире Первого канала.
По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются.
"Пожар был оперативно обнаружен дежурным персоналом ГЭС и прибывшие пожарные расчеты спасательной службы в короткие сроки приступили к локализации и тушению пожара", – говорится в заявлении компании.
В документе подчеркивается, что огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.
Земо-Авчальская ГЭС (ЗАГЭС) была построена в 1927 году и является старейшей ГЭС в Грузии. Станция расположена на реке Кура в 20 километрах от Тбилиси. Мощность ГЭС – 42,8 МВт, среднегодовая выработка – 203 млн кВт·ч.