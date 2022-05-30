https://sputnik-georgia.ru/20220530/silnyy-pozhar-proizoshel-nochyu-na-stareyshey-ges-gruzii-266970626.html

Сильный пожар произошел ночью на старейшей ГЭС Грузии

Сильный пожар произошел ночью на старейшей ГЭС Грузии

В результате пожара сгорело шесть силовых трансформаторов, но ни щит управления, ни машинное отделение станции не пострадали 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T08:02+0400

2022-05-30T08:02+0400

2022-05-30T08:28+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

energo-pro georgia

пожар

гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23846/61/238466127_0:6:2132:1205_1920x0_80_0_0_58cc016ed99104d07c8cc060067620a9.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью произошел пожар.По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.По данным владельца ГЭС, компании Energo-Pro Georgia, работники ГЭС не пострадали. Причины аварии и ущерб устанавливаются."Пожар был оперативно обнаружен дежурным персоналом ГЭС и прибывшие пожарные расчеты спасательной службы в короткие сроки приступили к локализации и тушению пожара", – говорится в заявлении компании.В документе подчеркивается, что огонь не распространился на жилые дома, расположенные вблизи ГЭС. Также не пострадало ни одно из зданий ГЭС, в том числе ни щит управления, ни машинное отделение.Крупный пожар на ГЭС в Западной Грузии: кадры с места ЧП >>Земо-Авчальская ГЭС (ЗАГЭС) была построена в 1927 году и является старейшей ГЭС в Грузии. Станция расположена на реке Кура в 20 километрах от Тбилиси. Мощность ГЭС – 42,8 МВт, среднегодовая выработка – 203 млн кВт·ч.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, energo-pro georgia, пожар, гэс