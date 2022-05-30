https://sputnik-georgia.ru/20220530/spetsialisty-nachali-rabotu-nad-proektom-rekonstruktsii-kryshi-gelati--266992752.html

Специалисты начали работу над проектом реконструкции крыши Гелати

Специалисты начали работу над проектом реконструкции крыши Гелати

В Грузии продолжается работа по спасению уникального средневекового монастырского комплекса 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T21:28+0400

2022-05-30T21:28+0400

2022-05-30T21:28+0400

гелати

тея цулукиани

новости

грузия

юнеско

культура

культурные памятники и церкви грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Специалисты приступили к разработке нового проекта для крыши главного храма монастырского комплекса Гелати XII века на западе Грузии — об этом заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.Как сообщила журналистам глава Минкульта Тея Цулукиани, специалисты начали работу над новым проектом крыши Гелати.В пресс-конференции также приняли участие члены экспертной группы ЮНЕСКО - Уго Тониетти, Сара Стефанини, Марио Пульери и Алессандро Масари.Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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гелати, тея цулукиани, новости, грузия, юнеско, культура, культурные памятники и церкви грузии