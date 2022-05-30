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Специалисты начали работу над проектом реконструкции крыши Гелати
Специалисты начали работу над проектом реконструкции крыши Гелати
В Грузии продолжается работа по спасению уникального средневекового монастырского комплекса 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T21:28+0400
2022-05-30T21:28+0400
2022-05-30T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Специалисты приступили к разработке нового проекта для крыши главного храма монастырского комплекса Гелати XII века на западе Грузии — об этом заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.Как сообщила журналистам глава Минкульта Тея Цулукиани, специалисты начали работу над новым проектом крыши Гелати.В пресс-конференции также приняли участие члены экспертной группы ЮНЕСКО - Уго Тониетти, Сара Стефанини, Марио Пульери и Алессандро Масари.Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
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гелати, тея цулукиани, новости, грузия, юнеско, культура, культурные памятники и церкви грузии
Специалисты начали работу над проектом реконструкции крыши Гелати
В Грузии продолжается работа по спасению уникального средневекового монастырского комплекса
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Специалисты приступили к разработке нового проекта для крыши главного храма монастырского комплекса Гелати XII века на западе Грузии — об этом заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.
Как сообщила журналистам глава Минкульта Тея Цулукиани, специалисты начали работу над новым проектом крыши Гелати.
"Снята крыша западного рукава, часть кровли из глазурованной черепицы. Соответственно, начался процесс испарения влаги. На полное испарение влаги и высыхание потребуется время – период с сегодняшнего дня до осени. Благодаря открытию крыши мы увидели, с какими неполадками имеем дело. Круглосуточный мониторинг продолжается. Также с сегодняшнего дня мы начинаем работать над новым проектом крыши Гелати", - сказала министр.
В пресс-конференции также приняли участие члены экспертной группы ЮНЕСКО - Уго Тониетти, Сара Стефанини, Марио Пульери и Алессандро Масари.
Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.
В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.