https://sputnik-georgia.ru/20220530/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-23-maya-do-5-iyunya-266972367.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 мая до 5 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 мая до 5 июня

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет погода без осадков 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и солнечную погоду.В понедельник, 30 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:26.Во вторник, 31 мая, в Тбилиси погода будет ясной. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:27.В среду, 1 июня, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:28.В четверг, 2 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной, местами ожидается частичная облачность. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов. А днем поднимется максимум 32 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:29.В пятницу, 3 июня, в Тбилиси утром погода будет солнечной и ясной, а днем – преимущественно облачной. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью будет до 20 градусов. А днем – максимум 32 градуса тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:30.В субботу, 4 июня, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода, к вечеру ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:30.В воскресенье, 5 июня, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода.Восход солнца будет в 05:27.Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:31.

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