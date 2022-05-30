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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 мая до 5 июня
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 мая до 5 июня
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет погода без осадков 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T10:35+0400
2022-05-30T10:35+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и солнечную погоду.В понедельник, 30 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:26.Во вторник, 31 мая, в Тбилиси погода будет ясной. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:27.В среду, 1 июня, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:28.В четверг, 2 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной, местами ожидается частичная облачность. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов. А днем поднимется максимум 32 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:29.В пятницу, 3 июня, в Тбилиси утром погода будет солнечной и ясной, а днем – преимущественно облачной. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью будет до 20 градусов. А днем – максимум 32 градуса тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:30.В субботу, 4 июня, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода, к вечеру ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:30.В воскресенье, 5 июня, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода.Восход солнца будет в 05:27.Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:31.
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погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 мая до 5 июня
10:35 30.05.2022 (обновлено: 10:54 30.05.2022)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет погода без осадков
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и солнечную погоду.
В понедельник, 30 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:26.
Во вторник, 31 мая, в Тбилиси погода будет ясной. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:27.
В среду, 1 июня, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:28.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.
В четверг, 2 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной, местами ожидается частичная облачность. Восход солнца будет в 05:28.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов. А днем поднимется максимум 32 градусов тепла.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:29.
В пятницу, 3 июня, в Тбилиси утром погода будет солнечной и ясной, а днем – преимущественно облачной. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью будет до 20 градусов. А днем – максимум 32 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:30.
В субботу, 4 июня, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода, к вечеру ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 34 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:30.
В воскресенье, 5 июня, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода.
Восход солнца будет в 05:27.
Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:31.