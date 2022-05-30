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В Грузии скончался мужчина, больной Конго-крымской лихорадкой
В Грузии скончался мужчина, больной Конго-крымской лихорадкой
В Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано уже 13 случаев Конго-крымской лихорадки 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T18:55+0400
2022-05-30T18:55+0400
2022-05-30T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Шестидесятипятилетний мужчина, больной Конго-крымской лихорадкой, скончался в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания "Формула".Случай произошел в селе Шолавери. По словам медиков, лечение было запоздалым. Кроме того, из-за того, что у мужчины были хронические заболевания, медики не смогли вовремя диагностировать Конго-крымскую лихорадку.Родные незамедлительно отвезли его в местный медпункт, где достали клеща и обработали место укуса. Однако состояние мужчины ухудшилось, началось внутреннее кровотечение, поэтому больного перевели в Тбилиси, но врачам не удалось его спасти.В тбилисской инфекционной больнице лечится и сосед скончавшегося мужчины. Состояние мужчины оценивается как средне тяжелое. Его также укусил клещ. Он находится в реанимационном отделении. По словам врачей, в данном случае наблюдается динамика улучшения, так что, предположительно, его жизни не грозит опасность.В Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано уже 13 случаев Конго-крымской лихорадки. Из них один пациент скончался. Еще два сомнительных случая изучают специалисты.В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Всего ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 голов рогатого скота.Специалисты призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных спецпрепаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
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Sputnik Грузия
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новости, грузия, самцхе-джавахети, тбилиси
В Грузии скончался мужчина, больной Конго-крымской лихорадкой
В Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано уже 13 случаев Конго-крымской лихорадки
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Шестидесятипятилетний мужчина, больной Конго-крымской лихорадкой, скончался в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания "Формула".
Случай произошел в селе Шолавери. По словам медиков, лечение было запоздалым. Кроме того, из-за того, что у мужчины были хронические заболевания, медики не смогли вовремя диагностировать Конго-крымскую лихорадку.
По словам родных умершего, сначала у него начались сильные головные боли и другие симптомы, характерные простуде. Члены семьи посчитали, что он простудился, работая в лесу, однако вскоре заметили на теле укус клеща.
Родные незамедлительно отвезли его в местный медпункт, где достали клеща и обработали место укуса. Однако состояние мужчины ухудшилось, началось внутреннее кровотечение, поэтому больного перевели в Тбилиси, но врачам не удалось его спасти.
В тбилисской инфекционной больнице лечится и сосед скончавшегося мужчины. Состояние мужчины оценивается как средне тяжелое. Его также укусил клещ. Он находится в реанимационном отделении. По словам врачей, в данном случае наблюдается динамика улучшения, так что, предположительно, его жизни не грозит опасность.
В Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано уже 13 случаев Конго-крымской лихорадки. Из них один пациент скончался. Еще два сомнительных случая изучают специалисты.
В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Всего ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 голов рогатого скота.
Специалисты призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных спецпрепаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.