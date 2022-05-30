https://sputnik-georgia.ru/20220530/v-obezd-kvest-na-dorogakh-v-tbilisi-266984549.html

В объезд! Квест на дорогах в Тбилиси

В объезд! Квест на дорогах в Тбилиси

Автомобилисты в Тбилиси негодуют - везде пробки. Движение в столице затруднено из-за многочисленных ремонтных работ на дорогах города. 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T15:30+0400

2022-05-30T15:30+0400

2022-05-30T15:30+0400

карикатуры

грузия

общество

мультимедиа

пробки в тбилиси

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/13/246031385_0:39:2363:1368_1920x0_80_0_0_b25a08a4b93d58e76512cc3c953d4b70.jpg

На данный момент масштабные ремонтные работы проводятся на проспекте Кетеван Цамебули в центре столицы, планируется закрытие на ремонт проспекта Меликишвили. Работы ведутся также на нескольких небольших улицах. Тбилиси иногда похож на одну большую пробку - добираться хоть вплавь.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, мультимедиа, пробки в тбилиси, тбилиси