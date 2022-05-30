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В объезд! Квест на дорогах в Тбилиси
В объезд! Квест на дорогах в Тбилиси
Автомобилисты в Тбилиси негодуют - везде пробки. Движение в столице затруднено из-за многочисленных ремонтных работ на дорогах города. 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:30+0400
2022-05-30T15:30+0400
2022-05-30T15:30+0400
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тбилиси
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На данный момент масштабные ремонтные работы проводятся на проспекте Кетеван Цамебули в центре столицы, планируется закрытие на ремонт проспекта Меликишвили. Работы ведутся также на нескольких небольших улицах. Тбилиси иногда похож на одну большую пробку - добираться хоть вплавь.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, мультимедиа, пробки в тбилиси, тбилиси
В объезд! Квест на дорогах в Тбилиси
Автомобилисты в Тбилиси негодуют - везде пробки. Движение в столице затруднено из-за многочисленных ремонтных работ на дорогах города.
На данный момент масштабные ремонтные работы проводятся на проспекте Кетеван Цамебули в центре столицы, планируется закрытие на ремонт проспекта Меликишвили. Работы ведутся также на нескольких небольших улицах. Тбилиси иногда похож на одну большую пробку - добираться хоть вплавь.